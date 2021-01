La saison dernière, Jésus Pretell est venu à FBC Melgar en tant que prêt Cristal sportif le propriétaire de votre pass. Ce jeudi, le club Bajopontino a annoncé, via les réseaux sociaux, le retour du milieu de terrain qui sera sous les ordres de Roberto Mosquera pour la saison 2021, aux côtés d’une équipe de luxe qui s’est réunie dans le ciel bleu.

«Le club Sporting Cristal est heureux d’annoncer le retour du footballeur professionnel Jésus Pretell, après avoir traversé le FBC. Le milieu de terrain a un contrat avec notre institution jusqu’en 2023. Jesús est arrivé au club en 2015 à l’âge de quatorze ans et en 2017 il a fait ses débuts en équipe première. Nous sommes très heureux du retour de Jésus et nous lui souhaitons le meilleur à ce stade. Bienvenue à nouveau, Jésus! », A écrit le club dans les réseaux.

Dans le tableau Arequipa, Jésus Pretell Il a disputé 10 matchs en 643 minutes, période pendant laquelle il a réussi à marquer un but. Sur le nombre total de matchs joués, le footballeur a commencé neuf fois.

Il est à noter que le joueur a fait ses débuts en Première Division en portant le maillot de l’Université San Martín en 2018 et c’est précisément cette année-là qu’il a eu plus de continuité, atteignant 2876 minutes sur le terrain, en 33 matchs joués.

Alejandro Hohberg à propos de l’accueil de Mosquera: “Je suis content du soutien de la commande technique”

Au cours des dernières semaines, Cristal sportif a montré pourquoi il ne veut négliger ni la Ligue 1 ni la Copa Libertadores: ils ont officialisé les arrivées d’Alejandro González, Irven Ávila, Percy Prado, Alejandro Duarte et Alexander Hohberg. Ce dernier cas est celui qui a le plus retenu l’attention. Surtout à cause de son passé à l’Université des Sports. L’ailier sait que le défi est grand sous la tente bleue, mais il a déjà commencé du bon pied.

Le motif? Déjà eu une communication avec Roberto Mosquera. «Après avoir conclu un accord avec le club, le professeur m’a contacté pour m’accueillir, me recevoir au mieux, me mettre à l’aise, me dire qu’il est heureux que je rejoigne l’équipe, et Je suis heureux du soutien du commandement technique », a déclaré le« Enano »à ESPN Pérou.

Alexander Hohberg, à son tour, n’a pas hésité à mettre en évidence le fonctionnement du céleste et les variantes que Roberto Mosquera a pour construire son ardoise, tant au niveau de la Ligue 1 que de la Copa Libertadores: il sait que la compétition sera difficile pour entrer dans le ’11’, mais il ayez foi.

