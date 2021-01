Le dernier samedi Cristal sportif officialisé le retrait de Jorge Cazulo, qui continuera dans le club mais remplira d’autres fonctions: appartiendra au staff des directeurs techniques. Le «Piqui», qui a remporté cinq titres à Rímac, en a profité pour entrer en contact avec les supporters bleus. Il a rappelé les grands moments qu’il a vécu dans l’établissement depuis son arrivée en 2012.

«Exprimez simplement ma gratitude pour toutes ces années et l’amour excessif qu’elles m’ont apporté depuis mon arrivée. Les choses, aussi belles soient-elles, sont très cycliques », a été la première chose que l’ancien pilote uruguayen a souligné. À son tour, il a avoué avoir réalisé un rêve d’enfant: «Je me suis toujours senti privilégié de jouer au football. J’ai commencé enfant pour faire ma carrière en jouant, c’est quelque chose qui ne peut être perdu de vue ».

Lorsqu’on lui a demandé à quel point il était difficile de prendre la décision de s’éloigner du terrain, cela a déclaré Jorge Cazulo: «Vous devez être responsable des décisions que vous prenez. Depuis 2018, j’ai annoncé que 2020 pouvait arriver, je devais me préparer à franchir cette étape. Et c’est douloureux, mais lorsque vous avez l’impression d’être honnête avec vous-même et les personnes en qui vous avez confiance, cela en vaut la peine. Et cela devient léger car plus tard il n’y a pas de reproche ».

En ce qui concerne la façon dont vous aimeriez que l’on se souvienne de vous, cela a été déclaré par le membre actuel du personnel technique de Cristal sportif. «Je ne pense jamais à la façon dont j’aimerais qu’on se souvienne de moi. Que ce soit avec justice, ni trop grand ni trop petit, comme je l’ai été. La meilleure façon de se souvenir de moi est de savoir comment j’étais sur un terrain de jeu », a-t-il déclaré.

Jorge Cazulo, à son tour, il a sauvé chaque équipe avec laquelle il a dû jouer une saison dans le magasin Bajopontina: «Je n’aime pas comparer, car cela affaiblit. Ils étaient tous importants, je ne peux pas les garder l’un sur l’autre ».

Dans l’une des questions auxquelles il a répondu via Instagram du club, le “ Piqui ” a avoué pourquoi il portait toujours le 23 sur le dos. «Ma famille est très dévouée à Saint Pio de Pietrelcina, un saint d’origine italienne né le 23 septembre. Ma mère m’a donné une photo de lui. Je l’ai gardé comme quelque chose de symbolique parce que cela a à voir avec la foi et la famille », a-t-il ajouté.

