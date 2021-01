Il ne quitte pas la maison, car il n’a jamais été dans l’intention qu’une des idoles de l’institution quitte la Floride comme ça. Jorge Cazulo ne continuera pas à jouer Cristal sportif, parce qu’il a pris la décision de se retirer du football. Cependant, son avenir ne serait pas loin de l’équipe Rímac, un casting qui a déjà un poste préparé pour lui face à un projet à moyen et long terme.

Selon RPP, l’ancien joueur de Rimense aura un poste d’entraîneur de mineurs en Floride, ce qui le ferait travailler avec les carrières du club dans lequel il est devenu l’une de ses principales références dans l’histoire. La table céleste a une politique de mineurs avec les références qu’elle a eues dans le passé, afin qu’ils puissent enseigner aux garçons leurs pas en tant que footballeur, ainsi que des enseignements comme DT.

Depuis votre arrivée à Cristal sportif, Jorge Cazulo l’objectif de remporter le titre national était fixé, après sept saisons sèches. Cependant, non seulement il lui en a donné un en 2012, mais cinq au cours des neuf dernières années avec l’équipe Bajopontino (2014, 2016, 2018 et 2020, ce dernier n’a pas pu être célébré avec les fans, en raison de la pandémie COVID-19 ). En plus de ne pas pouvoir marcher sur le terrain, et comme Carlos Lobatón et Jorge Soto ces dernières années, «Piqui» continuera à se rendre dans les installations du club. Parce que c’est ta maison.

Le successeur de Cazulo dans l’équipe

La saison dernière, Jesús Pretell est arrivé au FBC Melgar en prêt comme Cristal sportif le propriétaire de votre pass. Ce jeudi, le club Bajopontino a annoncé, via les réseaux sociaux, le retour du milieu de terrain qui sera sous les ordres de Roberto Mosquera pour la saison 2021, aux côtés d’une équipe de luxe qui s’est réunie dans le ciel bleu.

Dans le tableau Arequipa, Jésus Pretell Il a disputé 10 matchs en 643 minutes, période pendant laquelle il a réussi à marquer un but. Sur le nombre total de matchs joués, le footballeur a débuté neuf fois sous les ordres des Arequipans.

Il est à noter que le joueur a fait ses débuts en Première Division en portant le maillot de l’Université San Martín en 2018 et c’est précisément cette année-là qu’il a eu plus de continuité, atteignant 2876 minutes sur le terrain, en 33 matchs joués.

