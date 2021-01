Ángel Comizzo a généré une grande polémique ce mardi après avoir déclaré que le Sporting Cristal “n’est pas à la hauteur de l’Universitario et d’Alianza Lima”, minimisant publiquement les rimenses avant le début de la saison 2021. Julio César Uribe, idole céleste, n’a pas tardé à répondre au stratège argentin.

«Il n’est pas nécessaire de bien connaître l’histoire du football péruvien pour s’exprimer ainsi. Je l’interprète comme un non-sens », a répondu le« Diamante »en dialogue avec l’émission« Sobre el verde »de Depor, où il considérait que le DT des crèmes était irrespectueux avec l’entité Bajopontina.

“S’il est vrai qu’ils sont plus identifiés avec les équipes qui ont remporté le plus de championnats, Universitario et Alianza Lima, à côté se trouve le Sporting Cristal, qui est un autre des plus grands et a plus de participations à la Copa Libertadores”, a précisé le sélectionneur national.

Uribe a également estimé que “l’histoire doit toujours être respectée et ne doit pas être étouffée”. “Il faut être très prudent, ne pas sauver l’un pour blesser l’autre, et pour cela il faut une intelligence émotionnelle supérieure qui me donne l’impression que vous ne l’avez pas”, at-il ajouté.

«Pourquoi s’épuiser à donner de l’importance à quelqu’un qui n’a pas compris que la vie aurait dû lui donner de la maturité et plus d’intelligence. À ce stade, rien ne me surprend », a-t-il déclaré pour minimiser Comizzo.