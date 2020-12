Mis à jour le 12/09/2020 à 20:39

Cristal sportif a réussi à grimper au sommet du championnat, après un départ difficile. Derrière ce succès, il y a le travail de Roberto Mosquera, mais aussi quelques personnalités du terrain qui, malgré leurs quelques mois au sein de l’effectif, ont su mettre l’équipe sur leurs épaules en quête de gloire. L’un d’eux est Washington Corozo.

L’attaquant équatorien est arrivé en 2020 dans le but de placer le casting de Rimense parmi les premiers et il a réussi. En 25 matchs, dont 23 en partant, il a su se faire une place dans le stratagème péruvien. En outre, il a placé sept annotations dans ces matchs, étant nécessaire dans plus d’une occasion de marquer pour son équipe.

Dans la dernière collation du Sporting Cristal contre Ayacucho FCPour la première demi-finale, il a été mis en avant comme le meilleur joueur du match, non seulement pour son but à 27 ′, mais pour avoir été décisif dans les plus de 96 minutes de l’affrontement. Sa participation a également été indiquée par Mosquera lui-même.

Washington Corozo a été désigné comme le meilleur joueur de la première demi-finale. (Photo: Twitter)

«C’est un bon joueur, très humble, un bon joueur, je suis content qu’il se débrouille bien. Il n’est pas facile de quitter son pays et de réussir, ainsi que celui de Távara et Castillo. Les garçons s’améliorent. Aujourd’hui, Madrid était important et je suis content », a déclaré l’entraîneur à l’issue du match de cet après-midi au Monumental, pour GOLPERU.

Corozo Il sait que le travail d’équipe est essentiel pour obtenir le score en faveur, il a donc estimé que la bonne performance de ses coéquipiers était nécessaire pour avoir cette victoire, après avoir perdu la finale de la phase 2. «Je suis content de la victoire l’équipe et pour le travail qui a été fait tout au long de l’année », a-t-il déclaré.

Le Sporting Cristal affrontera à nouveau l’Ayacucho FC ce samedi 12 décembre, toujours au stade Monumental de Ate, pour le match retour de la demi-finale de Ligue 1. L’heure prévue pour ce match est 15h00 et peut être vue depuis le signal GOLPERU.

