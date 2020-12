Être reconnaissant est une vertu distinctive. Une vertu qui se démarque dans Luis Alberto Bonnet quand il se réfère à Cristal sportif. Malgré le fait que 12 ans se sont écoulés depuis qu’il a pris sa retraite du football avec la veste bleu ciel et qu’il n’est jamais retourné au Pérou, sa gratitude envers le club de Bajopontino reste intacte.

Il n’a jamais eu d’adieu, bien qu’il soit le troisième meilleur buteur de l’histoire du club. Cependant, il préfère laisser ce problème derrière lui, car il considère que l’amour que le fan lui montre chaque jour est plus que suffisant.

Depor Il s’est longuement entretenu avec l’une des dernières idoles du club de Rimense. Souvenirs, anecdotes, promesses et révélations sont les condiments particuliers de cette interview exclusive pour le club de 65 ans qui vient d’atteindre sa sixième finale nationale en neuf ans.

Qu’est-il arrivé à la vie de Luis Alberto Bonnet?

Après avoir pris ma retraite en 2008, je suis resté un an de plus à Lima. Au début de 2010, je suis retourné à Buenos Aires, où je réside actuellement. Je vis des loyers qui me restent grâce aux investissements que j’ai pu faire pendant mon temps de footballeur.

Au cours de ces années, avez-vous été lié au football d’une manière ou d’une autre?

Je me suis complètement dissocié du football.

Y a-t-il une possibilité que vous puissiez retourner dans le monde du football, en tant qu’entraîneur ou en tant que leader?

Dès que j’ai fini de jouer, comme beaucoup de footballeurs, j’ai eu l’idée de suivre le cours technique et de viser cette équipe. Mais c’est une issue que recherchent tous les joueurs qui partent à la retraite et il n’y a pas assez d’équipes. J’ai vu que certains anciens coéquipiers, qui avaient été reçus comme entraîneurs, avaient des problèmes de travail. Cela m’a enlevé mon désir, cela m’a un peu déçu. Ma vie a suivi un cours différent. Le football est une passion et il en sera toujours ainsi. J’ai joué 18 ans en tant que professionnel, toute une vie, mais la vérité est que je n’ai pas l’intention d’avoir un lien étroit avec le football.

Dans vos 18 ans en tant que footballeur. Quelle place occupe le Sporting Cristal?

Mon passage au Sporting Cristal a été le plus important de ma carrière.

Vous êtes arrivé sans grande affiche, étant un joueur de la promotion argentine et vous avez pris votre retraite en tant qu’idole. Avez-vous déjà pensé que vous entreriez dans l’histoire du club?

Venir dans une équipe aussi importante et partager un vestiaire avec les meilleurs joueurs était incroyable. Je n’y ai jamais pensé. Quand je suis arrivé pour la première fois, je me concentrais uniquement sur le fait de bien faire les choses et d’être à la hauteur de mon contrat. Tout ce qui a suivi s’est transformé en une étape magnifique et magnifique.

Quels souvenirs gardez-vous des fans de Rimense?

J’ai les meilleurs souvenirs de fans. C’est un fan très exigeant. Quand je suis arrivé, le club avait été deux fois champion (1994-1995). Ils avaient une excellente liste. Le fan s’était habitué à tout gagner et au bon jeu de l’équipe. Je me souviens que lors de mes premiers matchs à Alberto Gallardo, ils m’ont dit qu’ils n’avaient jamais perdu un point. La demande était énorme. Je dois être éternellement reconnaissant aux fans pour l’amour qu’ils m’ont toujours donné. Ils m’ont adopté comme fils et à ce jour, ils se souviennent de moi. Ce sont eux qui m’ont mis à la place d’idole du club, ce qui était un immense honneur, car c’est une institution avec beaucoup d’histoire et où sont passés de si bons joueurs. Cela me rend fier.

24 ans se sont écoulés et votre description du club est maintenue au fil du temps. Aujourd’hui, il vient de se qualifier pour sa sixième finale en neuf ans, où il a remporté quatre titres. Pourquoi pensez-vous que la mystique gagnante est toujours valable?

Il a toujours été soucieux de maintenir un profil et une ligne éthique. Avoir un club ordonné, sérieux et avec des joueurs responsables. Le footballeur qui marche sur la Floride doit consacrer sa vie au club. C’est une institution trop importante et la vie d’un joueur est trop courte pour faire autre chose. Ma vie tournait autour du Sporting Cristal, des repas, mes heures de repos, tout. L’énergie et l’application au travail doivent être à 100%.

Eduardo Galeano (journaliste et écrivain uruguayen) a défini le but comme «l’orgasme du football». Quand je me souviens que tu as marqué un but, la première chose qui me vient à l’esprit est la complicité que tu as eue avec les fans sur les barreaux de la tribune …

Cette phrase est totalement vraie. J’ai vu une fois une interview où un philosophe a été offensé par ces mots. Il a dit que ce n’était pas possible car l’orgasme ne peut être comparé à rien dans la vie car c’est quelque chose de merveilleux et d’essentiel. Aujourd’hui à distance, avec tant d’années vécues et ayant quitté le football il y a de nombreuses années, je n’ai qu’à dire que ce philosophe avait tort. Il n’a jamais marqué de but et il ne sait pas ce que ça fait. Marquer un but est quelque chose de beaucoup plus agréable qu’un orgasme et ne peut être comparé à rien au monde. C’est une sensation merveilleuse. Vous ne pouvez pas échanger mille orgasmes pour un seul objectif.

Emanuel Herrera et un désir en suspens

Suivez-vous les événements du Sporting Cristal?

C’est un peu difficile car ici les chaînes sportives ne diffusent aucune actualité du football péruvien. Mais je suis conscient que l’équipe a réalisé une belle deuxième mi-temps au championnat et qu’elle va disputer le titre.

Avez-vous pu voir Emanuel Herrera?

Oui, bien sûr. Je pense que c’est un grand joueur, un neuf très fort avec un bon coup de poing. La vérité est que cela a été très utile pour le club. Dommage la blessure qu’il a eue, mais maintenant il est revenu à son niveau. Son embauche et sa continuité ont été un succès.

Dix ans plus tard, les gens ont commencé à parler d’un attaquant qui a laissé sa marque sur le Sporting Cristal. Même les fans se demandent si Herrera ou Bonnet sont le meilleur attaquant de l’histoire du club. Quelle est votre opinion à ce sujet?

J’ai toujours été contre les comparaisons de toutes sortes. Il faut tenir compte du fait que chacun doit faire son travail. L’important est que le club ait un attaquant qui marque beaucoup de buts, qui l’aide à être champion et qui donne beaucoup de joie aux supporters.

S’il y a une chose dont on a toujours parlé après votre retraite, c’était votre adieu. Pensez-vous qu’il peut encore être donné?

Le temps du jeu d’adieu est révolu. Je pense que si à l’époque ce n’était pas possible, pas à cause de moi, mais à cause des fans, maintenant cela n’a plus de sens. De même, je suis resté avec l’amour et l’affection que les fans du Sporting Cristal continuent de me donner aujourd’hui. Mettre mon nom et mon visage sur un drapeau ou sur une peinture murale comme les garçons l’ont fait à Rímac. Pour moi, cela vaut plus que tout hommage pouvant être rendu.

Souhaitez-vous retourner à La Florida ou à Alberto Gallardo?

Je voudrais bien sûr retourner dans ces endroits. Tant de souvenirs, tant d’années vécues, où j’ai passé une belle partie de ma vie.

Souhaitez-vous jamais monter sur les gradins et crier un but de l’autre côté?

Totalement. Je pense que le fan vit le football comme moi, avec passion et joie. L’idée d’encourager, de chanter, de crier des buts d’équipe et de célébrer un titre au Sporting Cristal m’a toujours traversé l’esprit. Peut-être qu’un jour je devrai satisfaire ce désir.

