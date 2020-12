Mis à jour le 15/12/2020 à 17:39

Cristal sportif battre 4-1 à Ayacucho FC dans la deuxième demi-finale de la Ligue 1. L’équipe bleue était de loin supérieure à l’équipe d’Ayacucho dans un match dans lequel il y avait aussi des controverses; parmi eux, la main de Gianfranco Chávez à l’intérieur de la zone que l’arbitre Diego Haro n’a pas récupérée.

À 12 minutes de jeu, une charge offensive du «Renards» aux pieds de Carlos Olascuaga, a fait que le ballon a touché la main du défenseur céleste. Les joueurs d’Ayacucho ont demandé une pénalité mais les réclamations n’ont pas abouti.

Luis Garay, l’arbitre qui était à côté de la ligne d’arrivée, a décidé de donner son congé quelques jours après le match et a expliqué pourquoi il n’avait pas averti Haro de percevoir la pénalité en faveur de ceux menés par Ameli.

«Nous arbitres devons prendre des décisions rapides avec le seul coup (angle) que nous ayons à ce moment-là, nous ne pouvons pas supposer ou inventer une autre image, et nous devons aussi savoir que – contrairement à l’arbitre principal – le juge de but ne peut une plus grande mobilité sur le terrain, puisque sa fonction principale est la «ligne de but», a-t-il expliqué Garay.

«Je tiens donc à préciser que j’ai bien observé la« main », cependant, elle n’avait pas l’angle approprié pour savoir à quelle distance elle était du corps et précisément il y a la différence entre une main punissable et une qui ne devrait pas être sanctionnée. La main punissable est celle qui se trouve de manière “contre nature”, “occupant un plus grand espace”, a-t-il ajouté.

