Omar Merlo était un élément clé dans la défense de Cristal sportif Au cours de la saison 2020, pour cette raison, le club céleste n’a pas hésité à lui envoyer une proposition de continuer en Floride pour une période de deux ans, ce que le footballeur a accepté.

Le joueur argentin a parlé avec un message émotionnel après avoir signé le renouvellement avec l’équipe qu’il dirige Roberto Mosquera. «Avec ma famille, nous avons pris la décision de continuer au Pérou et de renouveler le contrat avec Cristal sportif pendant 2 ans de plus. Nous sommes très heureux et très excités de tout à venir. Merci pour vos messages d’encouragement et vos expressions d’affection, surtout ces derniers jours, nous allons pour plus », a-t-il dit.

Il est à noter que la saison dernière, Omar Merlo joué 30 matchs avec le maillot de Cristal sportif, tout au long de 2649 minutes sur le court. Temps au cours duquel il a réussi à marquer 2 buts qui ont permis à son équipe d’être couronnée meilleure de tout le championnat.

Merlo Il est arrivé en 2018, dans le but de rester avec le titre décentralisé et a plus que répondu à ses actions en Floride. Cette année-là, l’ancien footballeur de Huachipato a ajouté 43 engagements pour atteindre la finale et a été couronné champion avec Mario Salas à la barre.

Une défense incassable

Cristal sportif il a annoncé haut et fort le retour de Alejandro Gonzalez en Floride, après 12 ans. Le défenseur expérimenté donnera le quota de sécurité qu’exige cette ligne, en particulier lorsqu’il s’agit de maintenir les meilleurs chiffres du championnat.

De cette façon, le casting de Rimense aurait sa ligne de défense complète avec Merlo, Chávez, Madrid et Loyola, face au début du tournoi local. Pour l’instant, la pré-saison en Floride est prévue pour la mi-janvier, lorsque l’équipe sera complète. Pour ce faire, le commandement technique doit définir quels autres renforts seront ajoutés cette année.

