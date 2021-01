Il y a plus de trois ans Percy Liza a dû parcourir plus de 400 kilomètres à la recherche d’un rêve: devenir footballeur professionnel Cristal sportif. Il a non seulement dû quitter sa Chimbote natale, mais aussi tous ses amis et sa famille. Une décision qui lui a fait mal à l’intérieur, mais où sa volonté d’aller de l’avant a été imposée par un glissement de terrain.

Percy est arrivé directement en Floride et n’en a déménagé qu’à la mi-2019. Comme il n’avait pas de logement à Lima, le complexe sportif situé à Rímac est devenu sa maison, où il a fini de peaufiner ses grandes qualités de football. et il a acquis les valeurs qui sont inculquées au sein de l’institution de Rimense, comme cela s’est produit avec les grands footballeurs qui sont passés par le club.

Avec l’objectif clair d’aller le plus loin possible, Liza gagnait une place dans l’image céleste. Il l’a d’abord fait dans l’équipe de jeunes, où il s’est démarqué jusqu’à la réserve et peu à peu il a fait son chemin dans l’équipe professionnelle, maintenant sous la direction de Roberto Mosquera.

Les débuts de rêve et un objectif inoubliable

Le 6 avril 2019, il a fait ses débuts professionnels lors du match entre le Sporting Cristal et l’Ayacucho FC. Percy a joué ses 21 premières minutes à Primera et a atteint le premier but. Cependant, l’attaquant a travaillé de plus en plus dur et ce n’est qu’un an plus tard qu’il a pu marquer son premier but professionnel. Ce n’était ni plus ni moins que contre l’Université des Sports, donnant une égalité à l’équipe Mosquera.

À la fin de la saison dernière, au cours de laquelle le Sporting Cristal a fini par devenir le champion national, il a ajouté neuf apparitions (105 minutes) et deux annotations, des statistiques qui ont enthousiasmé le fan de Bajopontino.

«Cela ne m’avait pas traversé l’esprit de marquer le ‘U’. J’essayais juste de profiter des minutes que le «professeur» me donnait et de me conformer à ses instructions. L’essentiel était de le jouer d’abord et peu à peu de gagner en confiance en faisant un jeu. Il ne me demandait pas de marquer des buts. Marquer mon premier but était quelque chose de très satisfaisant et c’était une source de bonheur pour ma famille, qui me soutenait toujours », a déclaré Liza à Depor à propos de son premier objectif en tant que professionnelle.

Herrera, son ‘professeur’

Le meilleur buteur de la Ligue 1 2020 était Emanuel Herrera, qui a expédié avec 20 buts en 32 matches et a continué à augmenter son quota de but dans l’histoire de Cristal sportif. Combattre le poste avec un joueur de cette hiérarchie remplit Liza de fierté et de satisfaction. Non seulement à cause de la qualité de l’attaquant argentin, mais aussi à cause des leçons qu’il laisse à chaque séance d’entraînement.

«Ça fait du bien de partager et surtout de disputer la position avec ‘Ema’. C’est un professionnel, c’est plus que clair. Il me conseille toujours. Avec lui, j’ai appris beaucoup de choses, comme aller jouer aux balles ou pas ou attendre. La question de la patience est, à mon avis, très essentielle pour pouvoir marquer autant de buts que lui. Il m’a également expliqué comment me positionner dans la zone et m’a fait comprendre qu’il faut parfois être un peu égoïste, ce qui est typique d’un «9» ».

Un défi qui fera le bonheur de l’éventail céleste

Dans les années récentes Cristal sportif Il a réussi à consolider les joueurs formés au club dans sa première équipe. Beaucoup d’entre eux ont déjà pris leur envol, mais sans d’abord se faire une place dans le cœur des fans de Rime. Aujourd’hui, le nom de Percy Liza est passionnant, car beaucoup commencent à penser qu’il pourrait être le futur «9» de l’équipe la plus gagnante de la dernière décennie du football péruvien. Le joueur de Chimbotano sait qu’on en parle et il le prend très calmement, il sait que c’est un défi dans sa carrière.

«Les performances que j’ai eues l’année dernière ont enthousiasmé les fans. Je dois vivre avec cela et y faire face avec professionnalisme. Je vois cela comme un défi, comme une opportunité de rendre heureux de nombreuses personnes qui suivent l’équipe. Je ne me sens pas responsable, je le vois comme quelque chose de plus positif, car cela m’aidera à grandir en tant que professionnel. Pour y parvenir, je dois mieux faire les choses, y croire et travailler dur pour y parvenir », a-t-il déclaré. Maintenant, c’est à son tour pour 2021 d’être bien meilleur que la saison dernière dans le football péruvien.

