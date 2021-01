Cristal sportif veut décrocher à nouveau le titre cette année, pour cette raison, l’équipe céleste continue de se renforcer pour la saison 2021. Ce mardi, à travers une conférence de presse virtuelle, le club céleste a officialisé l’embauche de Percy Prado, joueur de nationalité péruvienne et française qui évoluera pour la première fois en première division du Pérou.

«Ma décision de venir jouer au Pérou a été très importante et un peu difficile car j’ai laissé toute ma vie en France, mais je suis arrivée dans un club qui a les meilleures installations du pays, un encadrement et un personnel médical de très bonne qualité. travailler dur. Je suis très content d’être arrivé et de faire partie de la famille céleste », a déclaré le défenseur de Cristal lors d’une conférence.

Dans la même veine, le footballeur a évoqué les raisons qui l’ont poussé à retourner au Pérou. «Cela m’a motivé que le club soit champion, il jouera la Copa Libertadores et c’est un défi important qui m’encourage beaucoup. C’est un club très sérieux, avec de bonnes installations et des coéquipiers de qualité ».

L’ancien joueur nantais a poursuivi ses louanges pour l’institution Bajopontina: «C’est comme s’il n’avait pas changé de club. Le Sporting Cristal n’a rien à envier à une équipe européenne. Je savais que c’était un club historique dans le pays ».

Juan Jose Luque, PDG de Cristal sportif, qui était également à la présentation de Percy Prado, Il a évoqué le travail de repérage qu’ils ont effectué au club et pour lequel ils ont réussi à recruter le footballeur qui était actif à Nantes.

«Nous suivons les jeunes péruviens qui sont dans d’autres ligues et nous avons fait une analyse approfondie concernant Percy Prado. Les rapports et les analyses étant plus que positifs, nous avons parlé avec l’enseignant. Si nous localisons un joueur péruvien à l’extérieur, Cristal sportif cela peut devenir une plateforme pour qu’ils poursuivent leur carrière », a-t-il précisé.

Percy Prado a ajouté 15 rencontres entre l’équipe professionnelle de Nantes et Nantes II, cumulant 1229 minutes de compétition officielle. Bien qu’il ait été régulièrement utilisé comme arrière droit, il faut noter qu’il connaît très bien le milieu de terrain, donc cela pourrait être une option importante dans le montage de 11 en Cristal sportif.

