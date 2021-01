Malgré la pandémie et tout ce que COVID-19 a impliqué, 2020 a été une année importante pour Renato Solis. Il a non seulement joué les duels les plus cruciaux de Cristal sportif, en vue du titre national, mais pourrait également faire ses débuts dans les Libertadores avec seulement 22 ans. Dans l’environnement péruvien et international, peu d’archers gagnent leur place à un si jeune âge. Et c’est ce qu’a fait Renato, qui avec persévérance et responsabilité, est devenu une pièce maîtresse pour Mosquera, face à la 20e étoile de l’institution.

Un peu plus d’une semaine après la pré-saison en Floride, Solís Il estime que cette 2021 sera meilleure que l’année où il est devenu champion national. Cependant, bien qu’il ressemble à un archer avec plus d’expérience dans le Rímac, si tel est le cas, Renato ne le voit pas comme une concurrence directe, car il se bat chaque jour pour surmonter ses erreurs, c’est lui-même.

Au cours d’une année pandémique, dans quelle mesure avez-vous changé en tant que gardien de but?

La pandémie a tout changé, en tant que footballeur, en tant que professionnel et en formation aussi. Ces mois à la maison ont été très difficiles. J’ai dû m’adapter aux nouveaux entraînements Zoom. C’était très compliqué, car rien ne pouvait être travaillé depuis mon poste. Il ne s’est pas entraîné en tant que gardien de but, mais en tant que joueur. Juste sur le terrain, j’ai ressenti le choc.

À seulement 22 ans, vous êtes devenu le partant incontesté de Cristal, ce qui arrive souvent avec les gardiens de but dans les grandes équipes du monde. Comment l’analysez-vous?

Oui, le simple fait d’être un gardien de but prend beaucoup de responsabilités, pas seulement d’être dans une grande équipe. Dans l’équipe que vous êtes, c’est la même responsabilité. Je suis content pour les 27 matchs en tant que partant, ce fut une bonne année, avec beaucoup de progrès, remportant pas mal de matchs, ce qui me fait prendre plus de terrain et plus de rythme. C’était une bonne année 2020, nous avons fait une bonne campagne et nous avons gagné. 2021 doit se dérouler beaucoup mieux que celui qui est parti et peut exiger plus de moi.

Renato Solís a accumulé 27 matchs en tant que partant en Ligue 1, y compris les duels à la recherche du titre national. (Photo: Ligue 1)

Peu de temps après le début d’une nouvelle pré-saison, comment Solís s’est-il amélioré en 2020?

J’ai beaucoup amélioré ma patience. J’étais vraiment frustré quand les choses ne fonctionnaient pas pour moi. Maintenant, je me concentre davantage sur le fait que tout est un processus, qui ne se fait pas du jour au lendemain, mais à la fin vous appréciez cette réalisation, comme cela a été le titre national

Et qu’avez-vous gagné à Cristal? Que pensez-vous manquer à l’équipe nationale péruvienne?

Avec l’équipe, j’ai acquis beaucoup d’expérience, beaucoup de matchs, ce qui, je pense, m’ajoute beaucoup de points quand il s’agit d’être considéré dans l’équipe senior. Avoir de bonnes performances et être dans une équipe importante, comme le Sporting Cristal, ajoute beaucoup et est pris en compte dans l’équipe nationale, en plus de jouer des finales et des duels cruciaux.

Avec des expériences dans une finale pré-olympique, Copa Libertadores et Ligue 1, qu’est-ce qui a ajouté à votre jeu avec le Sporting Cristal?

Je pense que chaque duel est à mort, que ce soit avec l’équipe nationale ou avec Cristal, alors j’ai fait de mon mieux. Dans l’Apertura, au début de cette année-là, peut-être que nous pensions que nous ne pourrions plus le combattre, mais nous savions qu’il y avait un cumul dans lequel nous devrions continuer à ajouter des points. En cours de route, je me sentais bien et à un bon rythme, alors je me sentais prêt à le faire.

Renato Solís a joué dans l’équipe péruvienne Sub 15 de 2013 et Sub 23 de 2020. (Photo: Twitter / @SeleccionPeru)

Et quant à votre évolution, qu’avez-vous pu échanger avec l’entraîneur des gardiens du club?

On parle surtout après les matchs. Je lui demande toujours ce que je pense échouer, ce qui manque peut-être quelque chose, à la fin de chaque engagement pour savoir sur quoi je devrais travailler davantage. Au cours de ces derniers mois, les journées sont devenues si courtes, en raison de la succession de matchs, et j’ai senti qu’il n’était pas possible de travailler régulièrement avec l’équipe. Ce n’était pas seulement l’épuisement physique, mais aussi la fatigue mentale.

Tout comme Mosquera a amélioré les performances de certains joueurs dans Cristal, qu’est-ce que le «professeur» a signifié pour vous?

Roberto, très bien. Leur travail est très bon et leurs équipes ont donné le meilleur d’eux-mêmes. À cela, il faut ajouter les professionnels qui travaillent également dans le club: psychologues, nutritionnistes, «kinés» et plus encore. Maintenant, à son égard (Mosquera), Roberto donne beaucoup de confiance aux joueurs. Il a créé une atmosphère calme pour nous, qui est également devenue le titre.

Si un archer plus expérimenté vient à Cristal, comment abordez-vous la compétition?

Sur le plan sportif, cela fait partie de la course. De nouveaux collègues arriveront toujours qui viendront rejoindre et aider le groupe à se maintenir. Je crois qu’avant d’embaucher un joueur, il faut voir que l’on peut garder un bon groupe. Qui que ce soit, s’ils arrivent, ils seront accueillis à bras ouverts. Je n’ai aucun problème, celui qui le verra à la fin est Roberto, qui mettre et qui pas. Il décide.

Renato Solís a raconté des passages de sa vie et des détails sur le club. (Vidéo: Mariagrazia Llenque / GEC)

À quels défis faites-vous face pour 2021?

J’aimerais avoir une bonne campagne avec le Sporting Cristal. Je veux toujours faire de mon mieux dans chaque match, si un renfort vient ou non, si je joue plusieurs matchs ou pas, je ne pense qu’à le faire de la meilleure façon, non seulement en duels, mais à l’entraînement.

Vous avez un contrat avec Cristal jusqu’à la fin de 2021, vous a-t-on présenté d’autres offres en cours de route?

En ce qui concerne les autres offres ou autres clubs, cela met fin à mon représentant. Je sais qu’il y a une offre de renouvellement avec l’institution, mais il le voit aussi.

