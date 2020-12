Cristal sportif clôture l’année avec le titre national sous le bras. Un travail qui n’a fait que réaffirmer la hiérarchie des Roberto Mosquera et sa capacité de leadership dans l’institution brassicole. Cependant, l’entraîneur national considère que cette reconnaissance devrait également être appréciée par plus de compatriotes, puisqu’ils ne l’ont pas vue ces dernières années dans le football péruvien.

«Nous donnons la foi que nous savons, que nous méritons des opportunités, mais la myopie ne le permet parfois pas. Une communauté d’affaires qui s’installe et des dirigeants qui ne sont pas à la présidence, mais qui cherchent leurs 10% en dessous », a-t-il déclaré à TVPerú.

En ce sens, il appréciait le travail accompli par Wilmer Valence avec Sport Huancayo, en menant l’équipe à sa deuxième Coupe sud-américaine consécutive, étant la dernière édition où l’équipe était la mieux vue. Il a également félicité ce qui a été fait par Franco Navarro avec UTC et Teddy Cardama sur Sport Boys.

«Teddy a des garçons. «N’y a-t-il plus d’étrangers? Personne ne veut venir. Appelez-le déjà Teddy et sauvez-les de la décharge parce qu’il en est capable. Et ils donnent des miettes de «Chino» car, d’un point de vue managérial, on ne sait pas où il va. Il n’a pas permis à Municipal de descendre », a conclu Mosquera.

Bien sûr, il a critiqué l’appel à des entraîneurs étrangers sans expérience dans les premières divisions. «Il y a une erreur ici, ils croient toujours que l’étranger est meilleur. Je n’ai rien contre les étrangers, ils m’ont beaucoup appris, mais ils sont aussi venus des autres », a-t-il attaqué.

Il a même évoqué la réalité des divisions juvéniles de la Sélection péruvienne. «Ce dont nous devons prendre soin, le cultiver, car ce sont eux qui vont nous emmener au Qatar. Sans nord, ils étaient là pendant des années et ces équipes ne se sont qualifiées nulle part et n’ont rien joué non plus. Cela pervertit le sens de la méritocratie », a-t-il conclu. Mosquera se concentre désormais sur la planification pour 2021.

