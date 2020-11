Mis à jour le 23/11/2020 à 19:15

Ils viennent de remporter le groupe A de la phase 2, ils sont leaders du cumulatif avec 53 points et, accessoirement, 55 buts en faveur, et ils ont déjà 11 matches invaincus. Tous ces chiffres sont le reflet de la main de Roberto Mosquera avec Cristal sportif. Cependant, pour le DT, il y a quelque chose de clé qui doit également être mis en balance: comment tous ces chiffres ont été atteints. Et cela a été clair après le match nul 1-1 contre l’UTC, au stade Iván Elías Moreno.

«Nous avons bien joué, je préfère jouer comme ça et faire match nul, que mal jouer et gagner. Cela peut paraître étrange mais c’est ce que je ressens à propos du football et tout le monde le sait. Nous avons atteint le point que nous voulions, ce qui nous donne la tranquillité d’esprit pour ce qui vient », a déclaré le stratège céleste.

Roberto Mosquera, à son tour, a souligné la livraison de la sienne: «Nous sommes invaincus, c’est le 11e match dans cette condition. Je ne sais pas si quelqu’un pensait que nous serions à ce stade maintenant. Nous voulions cela, nous avons pu le préciser. Nous avons une jeune équipe qui essaie toujours de jouer, le terrain (stade Iván Elías Moreno) n’a pas aidé mais ce n’est pas une excuse ».

En ce qui concerne les occasions de danger que les célestes ont enregistrées avant le ‘Gavilán’, Mosquera il y a des détails à régler. Mais il est complexe de les travailler en raison du calendrier serré de la Ligue 1.

«Tous les matchs ne sont pas les mêmes, nous n’avons pas été bien. On ne s’entraîne pas, les erreurs s’accumulent car on ne leur donne pas de solution », a déclaré le DT de Cristal sportif à Gol Pérou, à la fin du match.

Roberto MosqueraEn attendant, il ne voulait pas parler des équipes possibles à affronter dans les phases finales du championnat. «Ce serait une erreur pour moi ou pour quiconque de choisir un rival. Mon rôle n’est pas celui avec lequel nous devons jouer, nous allons l’analyser et jouer », a-t-il ajouté.

