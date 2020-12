Mis à jour le 12/09/2020 à 18:06

Le premier tour est pour les célestes. Cristal sportif a remporté une victoire importante cet après-midi contre Ayacucho FC, pour la première demi-finale de la Ligue 1. Le stratège national était satisfait de la performance de son équipe, bien qu’il ait également admis certaines lacunes survenues dans le champ de jeu Monumental.

«Je pense que nous avons joué un bon match et nous savons que des choses inattendues se produisent en finale. Je célèbre le cœur du Sporting Cristal et ce qu’il a fait sur le terrain. Je considère que nous laissons l’âme et la peau dans chaque pièce. Bien sûr, nous continuons à souffrir de ce qui nous a mis en première place: le but », a déclaré le DT céleste à GOLPERU.

Il a également évoqué le match de la fin de la phase 2. «Le match précédent nous avait permis de gagner 4-1. Deux heads-up et un tir au poteau de Corozo. Ce qui n’était pas fini, c’est le match conjoint que nous avons joué, car les finales ne se jouent pas toujours bien. Il faut gagner la finale et il fallait le faire », a-t-il déclaré.

Cependant, le duel d’aujourd’hui avait ses nuances positives, les mêmes qui ont permis à son casting de gagner. «Nous sommes sur la bonne voie. Je suis très fier de diriger cette équipe, qui veut toujours jouer, qui surveille le but rival et nous sommes au moment où nous le voulons, depuis le début du tournoi », a-t-il souligné.

Concernant les actions de ses dirigeants, il a souligné ce qui a été fait par Washington Corozo. «C’est un bon joueur, très humble, un bon joueur, je suis content qu’il se débrouille bien. Il n’est pas facile de quitter son pays et de réussir, ainsi que celui de Távara et Castillo. Les garçons s’améliorent. Aujourd’hui, Madrid était important et je suis content », a-t-il indiqué.

Fidèle à son style, il a également évoqué le match de ce samedi. «Je n’ai pas la capacité de lire l’avenir, mais j’achète le Tinka et je vais à Hawaï. Nous avons beaucoup de respect pour nos rivaux, je n’ai pas l’habitude de dire du mal des autres et cela fait de nous une équipe sérieuse. J’ai aimé l’équipe Ayacucho FC, tout le monde sait comment ils jouent et comment joue Cristal », a-t-il souligné.

Le Sporting Cristal affrontera à nouveau l’Ayacucho FC ce samedi 12 décembre, toujours au stade Monumental de Ate, pour le match retour de la demi-finale de Ligue 1. L’heure prévue pour ce match est 15h00 et peut être vue depuis le signal GOLPERU.

VIDÉO RECOMMANDÉE

L’agent de Gabriel Achilier a clarifié sa situation avec Alianza Lima.

CELA PEUT VOUS INTÉRESSER