Mis à jour le 20/11/2020 à 20:06

Cristal sportif à égalité 2-2 avec Université des sports et était sur le point de devenir finaliste de la phase 2 de la Ligue 1. A ce propos, Roberto Mosquera, stratège des Rimes, qui célèbre le bon présent de son équipe au Stade National, a pris la parole.

L’entraîneur national expérimenté a apprécié la capacité de son équipe à se relever deux fois devant “un rival difficile”, même s’il aurait préféré se retirer du stade national avec une nouvelle victoire. “Le ‘U’ a du mérite, mais nous étions déconnectés”, a-t-il déclaré.

«Je pense que dans les 10 dernières (minutes), nous méritions quelque chose de plus, mais c’est très bien, parce que le ‘U’ en première mi-temps était plutôt bon et nous étions loin de notre match habituel. Petit à petit, nous sommes entrés dans le match et en seconde période, nous étions clairement plus près de gagner, ou du moins ce sentiment demeure », a déclaré Mosquera en dialogue avec GOLPERU après le match.

“Ces moments doivent les valoriser car ils ne viennent pas d’une séquence ou d’une chance, ils viennent d’un travail engagé et nous en sommes heureux, car nous avons construit cela ensemble”, a ajouté l’entraîneur de l’équipe Bajopontino.

Les revenus de Cristopher Olivares et de Percy Liza, auteur du 2-2 final, “ont réussi”, a estimé Mosquera, “parce qu’ils sont bien entrés”. «Ils ont beaucoup de pouvoir et de désir. L’ambition a montré. Cela a changé la donne et nous avons mis le «U» dans un arc. Nous sommes heureux de prendre les bonnes décisions », a-t-il déclaré.

