Mis à jour le 10/11/2020 à 20:36

Roberto Mosquera était satisfait de la victoire (2-0) de Cristal sportif à propos de Alianza Universidad. L’entraîneur des rimenses a admis que dans la première étape du concours, il était dominé par l’adversaire, mais la maturité des joueurs lui a permis de surmonter la situation et d’obtenir trois unités, de rester ferme dans la direction du tableau des positions de la phase 2. de la Ligue 1.

«Je suis amoureux de mon équipe car en début d’année je leur ai dit que dans un tournoi aussi court, il fallait tourner comme de l’eau: on le met dans une cruche ça devient une cruche, on la met dans un verre et ça devient un verre, vous mettez un verre et vous mettez un verre. Ensuite. C’est ce qui s’est passé maintenant », a expliqué le DT dans des déclarations à GOLPERU au niveau du terrain.

«Nous avons dû nous ajuster parce que nous quittions le match. Nous avons commencé à mûrir l’idée que ce que le parti nous demande, c’est ce que nous devons faire. Aujourd’hui, nous avons joué un jeu de miroir: nous avons joué la même chose que le rival, nous sommes passés à 4-2-3-1 comme eux et l’individualité a fait la distance », a ajouté Mosquera, après que les joueurs célestes aient atteint leur plénitude au championnat.

«J’aime la façon dont nous jouons parce que nous sommes en difficulté parce que toutes les équipes s’améliorent et qu’elles ont un milieu de terrain que tout le monde aimerait diriger. En première mi-temps, ils ont manipulé le ballon et nous savions comment défendre », a poursuivi le stratège de Cristal après le coup de sifflet final, avec l’équipe Bajopontino avec quatre points d’avance sur l’UTC de Cajamarca.

Mosquera Il a également reconnu que les Brewers avaient commis des erreurs contre Alianza Universidad. «Ils sont sortis pour jouer et ont déshabillé certains d’entre nous et c’est très bien. Nous avons pu défendre zéro puis marquer. La seconde mi-temps, il y avait déjà de la distance », a-t-il déclaré.

De même, l’entraîneur céleste a reconnu que les facettes que son équipe gère dans des situations clés peuvent faire la différence. “La polyvalence est importante: nous jouons à trois derrière, nous changeons le système, nous avons différentes façons de jouer”, a-t-il déclaré.

Finalement, Mosquera a souligné la campagne d’Emanuel Herrara. «Il devrait marquer 40 buts comme en 2018, mais dans le jeu, il est meilleur que cette année-là. Avant d’être finisseur, il a maintenant six ou sept passes de but et est également le buteur. Cela a une valeur ajoutée », a-t-il conclu.

