Après une année de croissance constante, Cristal sportif a remporté le titre de Ligue 1 2020 et s’est qualifié pour la phase de groupes de la Copa Libertadores 2021. Dans une récente interview avec la chaîne officielle du club, Roberto Mosquera Il a parlé du grand défi à relever et a rappelé la saison 1997, lorsque l’équipe Bajo-Pontino était deuxième du tournoi international.

«La première chose est la partie mentale car il y a une immense responsabilité et en Cristal plus parce qu’il est finaliste de la Coupe Libertadores en 1997 et je sais que cela produit la panique, mais il faut apprendre à vivre avec la pression que cela génère. Il faut que les choses se passent ici parce que nous avons été finalistes et que nous avons une histoire en Copa Libertadores, nous ne sommes pas n’importe quelle équipe qui ne savait pas quoi faire », a déclaré l’entraîneur.

Dans la même ligne, Roberto Mosquera Il a continué à souligner l’humilité comme une caractéristique importante que l’équipe doit avoir pour affronter les Libertadores. «Je pense que nous devons être humbles et prévenants envers nos adversaires. Je crois que Cristal Il a toujours marché main dans la main avec humilité, ce qui n’est pas un signe de soumission, mais plutôt de ne pas se croire plus que nous ne le sommes », a-t-il déclaré.

Il faut se rappeler que Cristal sportif La pré-saison a débuté le 18 janvier, cependant, le stratège a avoué que dans les semaines libres que disposaient les joueurs, ils continuaient à être surveillés par la commande technique afin de ne pas perdre le rythme et d’arriver avec tout à l’entraînement qui se poursuit en Floride.

«Le cordon ombilical sportif n’a jamais été coupé, ce qui signifie les informations que nous avons des joueurs. Chaque joueur a reçu une carte à laquelle il doit se conformer, nous leur avons donné 10 jours de repos total et ensuite ils ont dû travailler 4 jours par semaine pour bien se préparer à la pré-saison. De plus, on lui a donné un poids avec lequel il devait revenir et un indice de graisse qui ne peut être dépassé », a expliqué le stratège.

Il est à noter qu’à ce jour Cristal sportif a signé cinq joueurs: Irven Ávila, Alejandro González, Alejandro Hohberg, Percy Prado et Alejandro Duarte. Cependant, le stratège continue à chercher les joueurs dont il a besoin pour compléter l’équipe.

