Les déclarations du technicien de Université des sports, Ángel Comizzo, continuent de susciter la controverse. Cependant, le Cristal sportif, Roberto Mosquera, a préféré ne pas continuer sur le sujet, car il estimait qu’il n’était pas nécessaire de tomber dans des «rivalités».

«Je ne vais pas en parler, je préfère me concentrer sur des choses importantes, l’éternelle rivalité ne nous accompagne pas. Je représente le Sporting Cristal et tout ce que je dis est très clair sur le parcours du club et ce qu’il faut dire ou pas. Le pays est fatigué de concourir en permanence », a déclaré le DT à Radio Ovación.

Il a même évoqué la trajectoire de la distribution céleste, qui a été fondée des années après le club de la crème. «Cristal est fondée de nombreuses années plus tard, cela vaut la peine qu’en moins de temps de la vie, il a été atteint, cela signifie que nous avons fait de bons pas. J’avais l’habitude de penser que toutes les coupes n’auraient pas d’importance si nous n’avions pas traversé un endroit propre et honnête, sans critiquer personne, sans parler de l’arbitrage, il y a un chemin qui mène aux coupes », a-t-il ajouté.

À propos des compétences auxquelles vous serez confronté Cristal sportif cette saison, Mosquera Il a déclaré que «nous avons essayé de créer une équipe capable de répondre à la Copa Libertadores mercredi et à la Ligue 1 le week-end, nous permettant de ne pas détourner l’attention du tournoi international. La Coupe vous enlève non seulement votre énergie mais aussi vos chances dans le tournoi local, il n’a jamais été possible de mener les deux tournois de la même manière. Nous l’avons déjà vécu ».

En ce sens, il précise que les renforts pour cette année sont conformes aux orientations qu’ils recherchent chez chaque joueur. «Nous essayons d’être cohérents pour que la personne soit au niveau du professionnel qui nous présente une image, qu’il n’y ait pas de distance entre un bon joueur et une bonne personne, j’aime travailler avec des professionnels passionnés et se donner à fond à chaque séance d’entraînement» , m’a dit.

Il a même évoqué le cas spécifique de Percy Prado. «C’est un pari, il est allé en France très jeune, il était à Nantes depuis longtemps et on lui apporte comme alternative en défense, il joue bien, étant péruvien et avoir joué en France lui donne un bonus pour qu’il puisse finir de mûrir ici. . Celui qui peut être vu par l’équipe nationale et nous allons le préparer pour qu’il puisse franchir cette étape aussi », a-t-il conclu.

