Sébastien Beccacece s’est souvenu ce samedi de son passage par Bolognesi et Cristal sportif, en annonçant sa démission du Racing Club, en signe de gratitude à Diego Milito, qui quittera ses fonctions de directeur sportif du club.

Le stratège argentin a expliqué que “ l’Académie ” n’allait plus avec la commande technique qu’il dirige, bien qu’elle ne le veuille pas, puisque ses principes indiquent qu’il accompagne l’ancien attaquant dans son départ.

«Au fil du temps et sur la route, dans divers clubs, au Pérou, au Chili, j’ai vécu des situations similaires. J’ai le désir de pouvoir continuer dans un espace aimé et valorisé, dans lequel je me sens très à l’aise. Mais Diego Milito, le responsable de mon entrée dans le club, a déjà décidé qu’il partait et je dois suivre cette voie », a déclaré Beccacece en conférence, quelques jours après l’élimination du Racing de la Libertadores contre Boca.

En ce sens, il a souligné être “toujours lié aux valeurs” et a revécu deux épisodes du football péruvien, à l’époque où il était l’assistant de Jorge Sampaoli.

«Avec Jorge (Sampaoli), en 2005, le père de Claudio Pizarro, qui était président et directeur, a proposé de conserver cet espace (DT de Bolognesi). À 24 ans, j’étais heureux de pouvoir travailler comme coach, mais toujours sur la bonne voie. J’ai parlé avec la personne qui m’a amené et cela a été répété en 2007, au Sporting Cristal, où nous n’avons pas bien fait et ils ont fini par nous expulser. J’ai eu l’occasion de travailler avec Bielsa et de voir ce qui était le plus pratique », a déclaré Sebastián Beccacece pour développer les« codes »qui l’ont guidé dans sa carrière.

«Malgré tout ce que j’ai dit et avoir un groupe merveilleux, un projet en pleine croissance. Nous avons décidé avec les entraîneurs que nous allions terminer ce cycle, avec toute la douleur que cela implique », a-t-il déclaré pour préciser que dire au revoir au Racing est nécessaire, mais pas facile.

«Le départ de Diego Milito est très important. J’accompagne la personne qui m’a amené ici. Nous serons là jusqu’au match avec Newell’s et ensuite nous partirons », a-t-il déclaré. Le Racing accueillera Godoy Cruz ce dimanche, le week-end suivant, il visitera le centre de Cordoue et clôturera sa participation le 10 janvier en tant que local contre «Lepra», pour la dernière fois avec Beccacece sur le banc.

