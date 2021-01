Alejandro Duarte a promis de tout quitter et de faire preuve de professionnalisme avec le Sporting Cristal après être devenu le nouveau gardien de but du club de Rimense, qui a ensuite reçu son temps dans le football mexicain et paraguayen.

Venir en Floride est une occasion de se démarquer, a précisé le gardien de but de 26 ans après avoir signé pendant deux ans avec les Celestes, ce qui le remplit d’enthousiasme.

«Très heureux pour ce nouveau défi dans ma carrière. Reconnaissant au club pour la confiance et convaincu que ce sera une grande année pour nous », a écrit Duarte sur Twitter ce mercredi à côté de l’annonce de sa signature, avec laquelle il a été confirmé comme le cinquième ‘pull’ pour l’équipe dirigée par Roberto Mosquera dans le 2021.

“Travailler dur et en silence pour représenter le club comme il le mérite, sur et en dehors du terrain”, a ajouté le gardien de but national, qui affrontera désormais Renato Solís et Emile Franco pour le titre dans le but de l’équipe de Bajopontino.

Duarte, suivi de près par le commandement technique de l’équipe péruvienne, vient d’un arrêt au Sportivo Luqueño après avoir représenté Lobos BUAP et Zacatepec au Mexique. Au Pérou, il portait également les couleurs de Juan Aurich, Cienciano, Municipal et San Martín.