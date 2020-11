Mis à jour le 10/11/2020 à 19:46

À 61 minutes, Omar Merlo Il a atteint la zone rivale et a su résoudre de manière formidable pour marquer le premier but du match entre Sporting Cristal et Alianza Universidad.

Le défenseur argentin a ajouté son deuxième but de l’année, égalant son meilleur record au club de Bajopontino. Le premier a été noté par l’Academia Cantolao pour la phase 1.

Sporting Cristal vs. Alliance universitaire: la précédente

La réalité de Cristal sportif C’est le suivant: marche de tête avec 12 points et dans le cumul tout ce qui se reflète: ils enregistrent 45 unités et ne sont que quatre de l’Universitario, le leader. Et, comme si tout cela ne suffisait pas, ils ont déjà six victoires d’affilée.

Un autre détail qui fait la force de l’équipe Rímac est qu’Emanuel Herrera est debout face au but rival: il est le meilleur buteur du tournoi avec 16 buts. Par exemple, contre San Martín, il a ouvert le score à partir de douze étapes. Précisément à partir de ce match contre Santa Anita, c’est le diagnostic du “ professeur ” Mosquera …

«C’est notre façon de jouer, on ne vulgarise pas le jeu, on joue ce qu’on sait, ce qu’on s’entraîne. Toutes les équipes ont le droit de se défendre si elles veulent 90 minutes et le problème est de savoir qui veut gagner le match, le prix est ces deux buts à 10 minutes de la fin. Nous étions les animateurs avec une équipe jeune et nous comprenons qu’ils prennent des précautions », a-t-il déclaré.

CELA PEUT VOUS INTÉRESSER

VIDÉO RECOMMANDÉE

Lapadula a reçu des conseils de Gareca (Source: Sélection péruvienne)