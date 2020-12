Mis à jour le 12/05/2020 à 18:57

Ángel Zamudio est devenu l’homme le plus remarquable de la Sporting Cristal vs. Ayacucho FC. Les interventions du gardien de but lors des tirs au but, et tout au long de l’engagement, ont été les clés pour l’équipe dirigée par le “ professeur ” Gerardo Ameli pour célébrer le titre de phase 2 de la Ligue 1.

Après le match, le trophée en main et la passe aux demi-finales assurée, le gardien des “ Foxes ” a admis que dans l’antichambre il avait étudié les joueurs bajopontiens au cas où l’affrontement se terminerait avec la définition des douze étapes, comme c’est arrivé dans le stade Monumental.

“Oui, c’était le travail de tout le monde, grâce à tout le monde”, a déclaré le gardien de Gol Pérou. Tout de suite, Zamudio a avoué qu’il avait quelques notes sur les joueurs du Sporting Cristal et les a revues avant chaque exécution. “Quelques notes sur les sanctions”, a-t-il ajouté.

Ameli a déclaré qu’elle avait une équipe de travail externe qui s’occupe de ces détails avant de faire face à un engagement majeur. «Nous avons des gens en Argentine qui nous aident à analyser nos rivaux. Ils nous ont donné une vidéo et Johnny (Vegas) a fait la machette pour lui transmettre les informations sur Zamudio », a-t-il déclaré.

D’autre part, le «1» des Ayacuchanos a mis en évidence tous les efforts qu’ils ont faits avec leurs coéquipiers et le commandement technique pour célébrer la phase 2. Aussi, obtenez l’opportunité de vous battre pour le championnat national.

«Dès le début, nous savions ce que nous voulions, grâce aux efforts de tout le commandement technique et administratif et des joueurs, je pense que nous avons pu faire avancer cela, que nous avions tellement planifié. Cela nous a coûté cher au début, mais l’équipe s’est calmée. Les résultats nous accompagnaient au jour le jour, nous avons pris tous les matchs comme une finale », a-t-il conclu.

CELA PEUT VOUS INTÉRESSER