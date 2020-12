Mis à jour le 12/12/2020 à 15:16

Le duel entre Cristal sportif et Ayacucho FC Il se joue avec une grande intensité dans le stade Monumental alors que les deux équipes laissent leur vie sur le terrain pour tenter d’atteindre la finale du championnat national et se rapprocher du titre tant attendu.

L’équipe dirigée par Gerardo Ameli a commencé avec plus d’intensité dans l’attaque, de sorte qu’après quelques minutes, il a réussi à générer des occasions, mais il était 9 minutes dans le duel lorsqu’il est apparu. Alexis Cossio avec un bon centre que Renato Solís ne pouvait pas contrôler et a terminé avec un but contre son camp.

Sporting Cristal vs. Ayacucho FC: l’aperçu

Tellement de Cristal sportif comme Ayacucho FC Ils ont montré qu’ils voulaient atteindre le sommet du tournoi péruvien, pour lequel ils ont fourni des matchs très disputés et avec des buts des deux équipes, ce qui assure une nouvelle confrontation avec un pronostic réservé et de vous à vous dans le colosse merengue.

Sporting Cristal vs. Ayacucho FC Ils s’affrontent pour la troisième fois consécutive dans cette deuxième demi-finale d’où sortira l’équipe qui affrontera l’Universitario de Deportes en finale de Ligue 1, pour le titre de champion.

Lors du match aller entre les «Zorros» et les Celestes, le score était de 2-1 en faveur de l’équipe dirigée par Roberto Mosquera avec des buts de Whasington Corozo et Emanuel Herrera. Pour cette raison, l’équipe de Bajopontino arrive plus calmement à ce match, où elle doit gagner ou faire match nul pour se qualifier immédiatement pour la dernière instance.

