Sporting Cristal vs. Ayacucho FC LIVE | EN LIGNE | GRATUIT | VIA GOLPERU | ils s’affronteront au stade Monumental pour le deuxième match des demi-finales de Ligue 1. Lors du premier match, les joueurs célestes ont pris un léger avantage et tenteront de se diriger vers la finale du championnat local avec une nouvelle victoire.

Sporting Cristal vs. Ayacucho Ils ont un duel prévu ce samedi à partir de 15h00 au stade Monumental. Le duel sera diffusé par le signal GOLPERU et DIRECTV PLAY, mais n’oubliez pas que sur Depor.com vous pouvez suivre minute par minute, les buts et tous les incidents.

Le Sporting Cristal et l’Ayacucho FC s’affronteront pour la troisième fois consécutive dans cette deuxième demi-finale d’où viendra l’équipe qui affrontera l’Universitario de Deportes en finale de Ligue 1, pour le titre de champion.

Dans le duel aller entre les «Zorros» et les Celestes, le score était de 2-1 en faveur de l’équipe dirigée par Roberto Mosquera avec des buts de Whasington Corozo et Emanuel Herrera. Pour cette raison, l’équipe de Bajopontino arrive plus calmement à ce match, où elle doit gagner ou faire match nul pour se qualifier immédiatement pour la dernière instance.

Sporting Cristal vs. Ayacucho FC: la parole des protagonistes

Dans une récente interview accordée à Las Voces del Fútbol, ​​Roberto Mosquera a évoqué le match contre l’Ayacucho FC et souligné le travail de ceux dirigés par Gerardo Ameli. «Nous entrons en sachant que dans une finale il n’y a pas de favoritisme. J’en ai assez de le dire partout. Le travail d’Ayacucho est très bon et ici personne n’est favori », a-t-il déclaré.

Mosquera, à son tour, il a soutenu que «le premier match que nous aurions dû gagner 4-1 en jouant mal (en finale de la phase 2). Nous avons eu main dans la main avec Corozo, Olivares et un autre tir de Corozo, plus le but que nous avions. Dans ce match, en jouant mal, nous gagnions 2-0 ».

Dans le même esprit, l’assistant technique de l’Ayacucho FC, Walter Fiori, a évoqué l’amélioration des «Zorros» dans la seconde moitié du duel contre le Sporting Cristal. «En première mi-temps, nous n’avons pas pu faire ce qui était prévu et la seconde s’est un peu mieux passée et nous avons augmenté le niveau. Je pense que les statistiques traitent cela. Nous avions plus de possession et nous sommes arrivés plus au but rival. Nous manquions de précision pour définir. Mais d’une manière générale, cette équipe livre tout et a un courage et une humilité incroyables », a-t-il déclaré.

