Cristal sportif contre. Ayacucho FC LIVE | GRATUIT | LIVE | STREAMING | VÍA GOLPERU affrontera ce mercredi dans un match intense pour la demi-finale de la Ligue 1. L’équipe de celeste et les ‘renards’ se retrouveront après le duel dans lequel ils ont joué samedi dernier en finale de la phase 2, où ils sont restés à égalité avec le score 1-1 et a défini le vainqueur lors d’une séance de tirs au but.

Sporting Cristal vs. L’Ayacucho FC a un duel prévu ce mercredi à partir de 15h30 au stade Monumental. N’oubliez pas que le match sera diffusé par le signal GOLPERU et Movistar PLAY, mais sur Depor.com vous pouvez également retrouver la minute par minute, les buts et tous les incidents afin de ne manquer aucun détail.

Les deux équipes se sont déjà vues samedi dernier lors de la finale de la phase 2 dans un match passionnant qui est allé aux pénalités pour définir le vainqueur de la seconde moitié du tournoi. Les buts du match ont été marqués par Emanuel Herrera et Jesús Mendieta.

Cependant, le cadre dirigé par Roberto Mosquera a présenté une réclamation à la Commission de justice de la Fédération péruvienne de football en raison d’une prétendue irrégularité dans l’enregistrement de certains joueurs de l’équipe rivale.

«Notre institution a déposé une réclamation auprès du Commission de justice de la Fédération péruvienne de football pour mauvaise participation de footballeurs professionnels (inéligibles) de l’équipe de football Ayacucho FC dans le match final de la phase 2 du Ligue 1 Movistar, qui sont intervenus sans avoir la documentation réglementaire », rapporte le document publié par le Sporting Cristal sur ses réseaux sociaux.

Une goutte sensible dans l’image du ciel

L’équipe de Roberto Mosquera souffrira de l’absence de Christofer Gonzales, après avoir été blessé en finale de la phase 2. Le milieu de terrain bleu ciel a ajouté sa deuxième journée de thérapie, après s’être blessé à la cheville. Cependant, en raison de la gravité de cela, il ne pourra pas être pour les affrontements en demi-finale, ce qui signifiera que Mosquera utilise un nouveau schéma, cette fois, sans «Canchita».

Christofer Gonzales n’a pas continué à jouer dans la finale de la phase 2, recevant une terrible faute à la 75e minute du match contre l’Ayacucho FC. Plus tard, on savait que le joueur de Rimense avait un coup violent à la cheville gauche, il a donc dû commencer son processus de rééducation.

