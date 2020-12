Mis à jour le 12/09/2020 à 19:35 PM

Duel de crise cardiaque. Le deuxième choc de Cristal sportif contre. Ayacucho FC (LIVE | LIVE | VIA GOLPERU | ONLINE) aura lieu sur le site Ate pour définir le rival de l’Universitario de Deportes, pour la finale de la Ligue 1. Les rimenses ont remporté la première victoire, mais les renards ne la laisseront pas passer l’occasion de contester sa première définition pour le titre du tournoi local.

Sporting Cristal et Ayacucho FC Ils seront mesurés ce samedi 12 décembre à partir de 15h00 au stade Monumental, par la définition du deuxième finaliste de Ligue 1. Cet engagement est visible à travers le signal GOLPERU, ainsi qu’en ligne par MOVISTAR JOUER. Vous trouverez tous les incidents sur Depor.com.

Cristal sportif a remporté cette opportunité, avec des buts de Emanuel Herrera Oui Washington Corozo, ce dernier étant mis en évidence par Roberto Mosquera. «C’est un bon joueur, très humble, un bon joueur, je suis content qu’il se débrouille bien. Il n’est pas facile de quitter son pays et de réussir, ainsi que celui de Távara et Castillo. Les garçons s’améliorent. Aujourd’hui, Madrid était important et je suis heureux », a déclaré le stratège national à GOLPERU, après le match.

L’attaquant équatorien a été mis en évidence comme le joueur de la première demi-finale. Corozo a marqué 27 ′, mais pendant les 96 minutes de l’engagement, il a été décisif pour la victoire céleste. «Je suis heureux du triomphe de l’équipe et du travail qu’elle a accompli tout au long de l’année. Il est maintenant temps de se reposer pour jouer le match de samedi », a-t-il déclaré.

Ayacucho FC Il a cherché à réduire dans le but de Leandro Sosa, en association avec Alexis Cossio. Les deux joueurs ont tenté d’atteindre le but rival et d’égaler les deux buts marqués par les rimenses en première mi-temps; cependant, la sortie de Jorge Murrugarra A 87 ‘, il n’a pas laissé beaucoup de temps pour continuer à chercher l’égalité.

A propos, Cossio a indiqué que «le robinet est ouvert. Bien qu’il n’y ait pas de buts à l’extérieur, nous sommes là pour nous qualifier. Ces jeux sont une question de détails et celui qui fait le moins d’erreurs finit par gagner ». Avec un résultat partiel 2-1, il reste en suspens si samedi reste le même ou va en faveur de l’une des équipes.

