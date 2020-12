Mis à jour le 12/05/2020 à 16:22

Sporting Cristal vs. Ayacucho FC ils jouent de tout pour tout dans le stade Monumental. Nilson Loyola a su donner à la fois l’avantage à son équipe, mais n’a pas pu réaliser l’occasion créée et reste 1-1 dans l’engagement.

Les deux équipes savent qu’elles n’ont aucune marge d’erreur, mais les jambes commencent à échouer à ce moment-là, donc les chances de marquer deviennent présentes, et de plus en plus fréquentes, dans le match qui se déroule dans le colosse d’Ate .

Sporting Cristal et Ayacucho FC ils ont fait match nul 1-1 dans le temps réglementaire, ils doivent donc définir le vainqueur de la phase 2 de la Ligue 1 en prolongation, le même qui – s’ils restent à égalité – sera résolu lors des tirs au but.

Sporting Cristal vs. Ayacucho FC: l’aperçu

Du gagnant de Sporting Cristal vs. Ayacucho FC L’équipe qui se qualifie pour la demi-finale de la Ligue 1 sortira, cependant, si les vainqueurs célestes se retrouvent avec la victoire, ils iront directement en finale contre l’Universitario de Deportes pour avoir été à la première place du classement cumulé.

Ayacucho FC Il a réussi à consolider sa ligne arrière avec Ángel Zamudio dans le but et Diego Minaya, Hugo Souza et Minzum Quina dans le bloc défensif. De cette façon, l’équipe d’Ameli est la deuxième équipe à avoir reçu moins de buts jusqu’à présent, avec un total de 27 buts contre, seulement derrière César Vallejo qui en a accumulé 23.

Cristal sportif, quant à lui, n’a pas de défense de la mémoire, cependant, les centres habituels sont Gianfranco Chávez et Omar Merlo (à la fin de la saison, il irait à l’Universidad de Concepción au Chili), tandis que les arrières latéraux sont Johan Madrid et Nilson Loyola. De cette façon, les célestes ont un total de 32 buts contre tout au long du championnat.

