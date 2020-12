Cristal sportif contre. Ayacucho FC LIVE | LIVE | STREAMING | Affrontez ce samedi dans un duel intense pour définir l’équipe gagnante de la phase 2 du championnat péruvien. Le vainqueur de ce duel sera l’équipe qui se qualifie pour la demi-finale de la Ligue 1, cependant, si les vainqueurs célestes se retrouvent avec la victoire, ils iront directement en finale contre l’Universitario de Deportes pour avoir été à la première place du classement. accumulé.

Sporting Cristal vs. Ayacucho FC Ils ont un duel en attente pour ce samedi à partir de 14h00 au stade Monumental. Le match sera télévisé par le signal GOLPERU et vous pourrez suivre le duel en streaming sur Movistar PLAY, cependant, pour ne manquer aucun détail, sur Depor.com vous trouverez la minute par minute, les buts et tous les incidents de la confrontation.

Sporting Cristal vs. Ayacucho FC: la parole des protagonistes

Lors d’une récente conférence de presse virtuelle, Mosquera a exprimé son respect pour le casting de Gerardo Ameli et le travail effectué avec l’équipe. “J’accorde une immense valeur au travail d’Ayacucho, un adversaire difficile qui travaille bien et court”, a déclaré le DT.

«Je pense que le rival a un mérite lié à la maturité de la maîtrise technique d’Ameli. Je pense qu’Ayacucho le mérite, pas seulement la ville qui est belle. Je pense que c’est une directive qui fait des efforts pour montrer qu’ils ont amélioré l’infrastructure, le modèle de jeu et les entraîneurs qui ne se sont pas trompés », a-t-il ajouté.

Pendant ce temps, Gerardo Ameli a parlé de l’affrontement contre le ciel bleu et a révélé qu’ils essaieraient de profiter de toute faiblesse du rival. «Nous sommes très clairs qu’il y a une équipe qui a une obligation, alors que nous cherchons à écrire l’histoire. Nous savons à quoi ressemble Cristal et nous voulons essayer de profiter de toutes les lacunes pour avancer », a-t-il déclaré.

Dans le même esprit, Mauricio Montes, l’attaquant de l’Ayacucho FC, a également évoqué ces derniers jours l’affrontement contre le Sporting Cristal, qui s’annonce assez intense, mais le joueur a fait preuve de confiance dans l’équipe.

«L’idée est de maintenir le bien que l’on fait et de prendre des précautions pour que le rival fasse le moins de dégâts possible, car des dégâts vont vous faire. Mais on va voir comment l’entraîneur va préparer le match pour la semaine à affronter Cristal. Espérons qu’un beau match sortira et que nous pourrons bien faire », a-t-il déclaré.

Sporting Cristal vs. Ayacucho FC: c’est ainsi qu’arrive la défense des deux équipes

Ayacucho FC Il a réussi à consolider sa ligne arrière avec Ángel Zamudio dans le but et Diego Minaya, Hugo Souza et Minzum Quina dans le bloc défensif. De cette façon, l’équipe d’Ameli est la deuxième équipe à avoir reçu moins de buts jusqu’à présent, avec un total de 27 buts contre, seulement derrière César Vallejo qui en a accumulé 23.

Pour l’inquiétude des ‘Foxes’, deux de leurs joueurs vedettes en défense ne pourront pas rajouter de minutes dans l’affrontement contre Cristal sportif de ce samedi. Minzum Quina a été suspendu en raison de l’accumulation de cartons jaunes lors du dernier duel joué (contre Mannucci) et Diego Minaya, pour sa part, est blessé. Tâche difficile pour Gerardo Ameli: il faut réorganiser la ligne des quatre.

L’équipe Bajopontino, quant à elle, n’a pas de défense de la mémoire, cependant, les centres habituels sont Gianfranco Chávez et Omar Merlo (à la fin de la saison, il irait à l’Universidad de Concepción au Chili), tandis que les arrières latéraux sont Johan Madrid et Nilson. Loyola. De cette façon, les célestes ont un total de 32 buts contre tout au long du championnat.

Sporting Cristal vs. Ayacucho FC: emplacement du stade

