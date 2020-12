Mis à jour le 12/05/2020 à 12:39

Tout est prêt pour lui Sporting Cristal vs. Ayacucho FC. Le stade Monumental semble en parfait état pour ce que sera l’engagement entre les Bajopontinos et les ‘Zorros’, valable pour la finale de la phase 2 de cette édition de la Ligue 1.

Le colosse d’Ate a été utilisé pour la deuxième partie du championnat local et il a été démontré que c’est l’un des meilleurs sites du pays, non seulement à cause de l’infrastructure, mais aussi à cause du bon état du terrain de jeu qu’il montre habituellement et qui aide le bien développement des matchs de football.

Sporting Cristal vs. Ayacucho FC il aura les meilleurs éléments de la part des deux équipes, donc il peut également être assuré que l’engagement sera aller-retour, avec une réponse attaque par attaque pour garder le résultat qui les rapproche de l’objectif final.

Sporting Cristal vs. Ayacucho FC: l’aperçu

Du gagnant de Sporting Cristal vs. Ayacucho FC L’équipe qui se qualifie pour la demi-finale de la Ligue 1 sortira, cependant, si les vainqueurs célestes se retrouvent avec la victoire, ils iront directement en finale contre l’Universitario de Deportes pour avoir été à la première place du classement cumulé.

Ayacucho FC Il a réussi à consolider sa ligne arrière avec Ángel Zamudio dans le but et Diego Minaya, Hugo Souza et Minzum Quina dans le bloc défensif. De cette façon, l’équipe d’Ameli est la deuxième équipe à avoir reçu moins de buts jusqu’à présent, avec un total de 27 buts contre, seulement derrière César Vallejo qui en a accumulé 23.

Crista sportive, quant à lui, n’a pas de défense de la mémoire, cependant, les centres habituels sont Gianfranco Chávez et Omar Merlo (à la fin de la saison, il irait à l’Universidad de Concepción au Chili), tandis que les arrières latéraux sont Johan Madrid et Nilson Loyola. De cette façon, les célestes ont un total de 32 buts contre tout au long du championnat.

CELA PEUT VOUS INTÉRESSER

VIDÉO RECOMMANDÉE

Alianza Lima: le Fonds Bleu et Blanc ira à TAS si nécessaire