Mis à jour le 12/12/2020 à 17:44

Le Sporting Cristal a battu l’Ayacucho FC 4-1 pour le match retour de la Ligue 1 et a réussi à se qualifier pour la finale du tournoi. L’entraîneur de l’équipe, Roberto Mosquera, était satisfait des actions de son équipe qui, bien qu’étant en retrait au tableau d’affichage en première mi-temps, n’a pas perdu la tête.

“Vous devez d’abord féliciter Ayacucho. Les autorités devront à un moment donné équilibrer davantage le tournoi. De la foire du sport, cela devient injuste. Avec tout le respect que mérite Ayacucho, nous avons dû jouer trois matchs avec une différence de dix points, mais nous avons accepté. Je ne l’ai pas dit pendant le déroulement des jeux parce que cela me paraissait décent et ça me paraissait méchant », a-t-il expliqué. Mosquera en conversation avec GOLPERU.

«Vous devez prendre en compte les mérites des équipes car Cristal, qui a inscrit 25 buts et dix points de plus que son rival, mais nous y voilà, on ne se plaint pas, on n’a pas perdu depuis le 3 octobre, on a 15 matchs sans perdre ».

“Aujourd’hui, je sauve que lorsque nous perdions, il est apparu Cristal sportif. Il n’y avait pas de désespoir, il n’y avait pas de balles qui fuyaient, de balles en l’air, nous avons joué au football et c’est très difficile. Aujourd’hui Cristal a montré la catégorie. J’ai adoré que nous ne désespérions pas et que nous ne trahissions pas l’essence pour laquelle nous sommes en finale “, a ajouté le DT bleu clair.

«Ils nous ont marqué un but pour quelque chose qui s’est passé avec notre gardien de but, mais ils n’ont pas justifié le but. Ils avaient le ballon, mais il n’y avait aucun risque. L’objectif vient avec notre aide », a-t-il conclu Mosquera.

