À la fin de la date 5, après Cristal sportif vaincu Alianza Universidad 2-0, Roberto Mosquera n’a pas hésité à souligner ce qui suit: “Je suis amoureux de mon équipe”. Et c’était entendu: les leurs ont accumulé sept victoires d’affilée et, surtout, ils ont inscrit 50 buts. Autrement dit, ils avaient la meilleure moyenne face à un but rival en Ligue 1. Et ce samedi, avec une certaine incertitude, ils ont de nouveau montré leur efficacité contre Binationale (2-1).

Mais cette fois, ce n’était pas au tour d’un attaquant de faire la fête au stade Alejandro Villanueva – le buteur est Emanuel Herrera, avec 17 buts -, mais à des hommes célestes qui marchaient sur d’autres lignes du terrain: Horacio Calcaterra et Nilson Loyola. Deux minutes après le début du match, du bord de la surface, le milieu de terrain a pris une main droite qui a laissé Raúl Fernández sans options.

La situation dans l’étape complémentaire était compliquée pour les célestes, car l’équipe du ‘professeur’ Luis Flores a atteint l’égalité avec un but de Johan Arango. Tir de loin, impossible pour Emile Franco. Et quand il semblait que la séquence de sept victoires consécutives n’allait pas se prolonger, Loyola est apparu et a porté le score à 2-1.

Avec ce résultat, Cristal sportif non seulement il est le leader du groupe A. Il a également profité de l’instabilité de l’Universitario (pour quatre dates ils n’en ont pas ajouté trois) et l’a surpassé au tableau général.

Ce n’est pas un détail mineur, c’est qu’ils ont vaincu un Binationale qu’avec le ‘professeur’ Luis Flores – et sans la pression de jouer la Copa Libertadores – il prenait un autre air en Phase 2: lors des quatre derniers matches, ils ont atteint 10 points sur 12 en litige.

Et après? Au céleste l’affrontement contre l’Université, dans ce qui sera le duel de la date, tandis que le «Puissant du Sud» se mesurera contre Carlos Stein.

Les hommes de Roberto Mosquera arrivent à leur meilleur moment de football et tenteront de refléter leur favoritisme sur le terrain de jeu pour mener un match difficile contre un “ Puissant du Sud ” qui espère frapper et revendiquer sa revanche contre les Rimes.

Sporting Cristal vs. Binationale Il est prévu de commencer ce samedi à 18h00 au stade Alejandro Villanueva de Matute et peut être vu à travers le signal GOLPERU (canal 14 de Movistar TV et 714 en HD). De plus, Depor.com vous en fournira une large couverture.

Binational arrive à ce match après avoir battu Cantolao et s’être éloigné du bas du classement. Désormais, ceux de Puno envisagent de se qualifier pour un nouveau tournoi international, cherchant à se venger de la mauvaise expérience qu’ils ont dû vivre cette année.

Cristal sportifDe son côté, elle a battu Alianza Universidad et espère continuer sur la séquence de victoires qui lui permettra d’atteindre la dernière partie de l’année de la meilleure façon possible, décisive pour les aspirations de l’institution qui cherchera à ajouter une nouvelle étoile à son palmarès.

Les deux équipes ont des joueurs expérimentés dans l’équipe, donc un match émotionnel est assuré qui pourrait rapporter de nombreux buts, comme le dernier qui a affronté les deux et a terminé 5-2 en faveur de Rímac.

