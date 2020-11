Mis à jour le 28/11/2020 à 17:28

Cristal sportif contre. Cantolao LIVE | GRATUIT | LIVE | VIA STREAMING | ils affrontent ce samedi dans un duel intense pour la 9e journée. de la Phase 2 de la Ligue 1. Le «Dauphin» a le besoin d’ajouter des unités pour quitter les dernières places de la table des positions accumulées et éviter à tout prix la relégation.

Sporting Cristal vs. Cantolao: après le match

Sporting Cristal vs. Cantolao: alignements confirmés

Sporting Cristal vs. Cantolao: minute par minute

Sporting Cristal vs. Cantolao: le précédent

Sporting Cristal vs. Cantolao se réunira ce samedi à partir de 15h00 au stade Iván Elías Aguirre. Le duel sera diffusé par le signal de GOLPERU et Movistar Play. Mais minute par minute, les objectifs et tous les incidents que vous pouvez suivre sur Depor.com.

Sporting Cristal arrive à ce duel après avoir fait match nul 1-1 contre l’UTC de Cajamarca. L’équipe dirigée par Roberto Mosquera est située en haut du tableau des positions cumulées et du groupe A, ils devront donc jouer le match pour définir le vainqueur de la phase 2, contre l’équipe qui occupe la première place du groupe B.

“ Canchita ” est conscient qu’ils ont fait un grand pas vers l’objectif, mais il sait aussi qu’on ne peut pas faire confiance à l’équipe, d’autant plus qu’elle devra affronter un Cantolao dans le besoin qui veut clore l’année dans le bon sens et s’en éloigner. possible des dernières positions du classement cumulé.

«Dieu merci, nous avançons dans l’objectif que nous avons en tant qu’équipe. Vous devez essayer de terminer de la meilleure façon. On peut bien se concentrer et continuer à rêver “, a déclaré le milieu de terrain de Cristal sportif lors du match précédent contre le «Dolphin».

Cantolao, quant à lui, arrive à ce duel après avoir perdu 1-2 contre San Martin, où Jordan Guivin et Sebastián Gonzales Zela ont marqué pour la surface ‘Santo’ et Jarlíin Quintero a mis la remise avec un penalty.

VIDÉO RECOMMANDÉE

Oblitas a clarifié l’avenir de Gareca sous les ordres de l’équipe péruvienne

CELA PEUT VOUS INTÉRESSER