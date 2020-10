Cristal sportif contre. Carlos Stein Ils mesureront les forces pour la deuxième journée de la phase 2 de la Ligue 1 du football péruvien. Avec des réalités différentes, les Célestes et les Carlistes mettront toute la viande sur le gril pour garder les trois points de l’engagement.

Ceux du nord viennent à ce duel après avoir battu le record du but le plus rapide jusqu’à présent en Ligue 1, après avoir marqué à 13 secondes dans l’engagement contre Cantolao, le même qui s’est terminé par la victoire du prochain adversaire rimense por 2-1. Avec ce résultat, Carlos Stein Il a progressé d’une position et se classe 17e au classement cumulé et quitte la zone de relégation, dans l’espoir de continuer à se détacher de cet endroit inconfortable.

Sporting Cristal vs. Carlos Stein Il sera joué à partir de 15h30 au stade Monumental de Ate, un lieu qui accueillera à nouveau un match professionnel après une longue période, et sera diffusé dans tout le pays via le signal GOLPERU (canal 14 de Movistar TV et 714 en HAUTE DÉFINITION).

Les rimenses n’ont aucune marge d’erreur, puisqu’ils devront rester avec leur groupe pour pouvoir tenter l’option de se proclamer championne nationale. Ils savent que partager la phase avec Universitario (rival direct) rendra la compétition très uniforme, donc cela ne vaut pas la peine d’abandonner des points.

Sporting Cristal vs. Carlos Stein: les protagonistes parlent

Cristal sportif il a décroché une importante victoire le week-end dernier, pour le premier jour de Phase 2. L’une des figures indiscutables était Jorge Cazulo, car avec son but la victoire était scellée, un fait qui n’est pas passé inaperçu par le technicien des jantes, Roberto Mosquera.

«Des joueurs comme Cazulo ont une aura de leadership naturel, ce qui vous fait toujours aspirer à gagner, par la bonne voie et en combattant, ce qui est important. Le voir courir avec son âge et ne pas courir avec lui vous fait mal paraître. De nombreux jeunes joueurs veulent avoir l’image actuelle de Cazulo », a déclaré le DT lors d’une conférence de presse virtuelle.

Sporting Cristal vs. Carlos Stein: horaires des matchs

Mexique – 15h30 Pérou – 15h30 Équateur – 15h30 Colombie – 15h30 Bolivie – 16h30 Venezuela – 16h30 Chili – 17h30 Paraguay – 17h30 Argentine – 17h30 Uruguay – 17h30 pm Brésil – 17h30 Espagne – 22h30

Sporting Cristal vs. Carlos Stein: c’est ainsi qu’ils arrivent au jeu

24.10.20 | Cienciano 2-3 Sporting Cristal

17.10.20 | Cristal sportif binational 3-6

15.10.20 | Université Sporting Cristal 1-0

08.10.20 | Département municipal 1-1 Sporting Cristal

03.10.20 | Sporting Cristal 1-2 Grau

26.10.20 | Carlos Stein 2-1 AD Cantolao

19.10.20 | Ayacucho 3-0 Carlos Stein

12.10.20 | Carlos Stein 3-3 Llacuabamba

08.10.20 | Cienciano 0-1 Carlos Stein

02.10.20 | Carlos Stein 1-2 San Martin

Sporting Cristal vs. Carlos Stein: le jeu se jouera ici

