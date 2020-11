Mis à jour le 11/07/2020 à 18:37 PM

Ça allait être un grand objectif. Jorge Cazulo est apparu avec une grande manœuvre et était sur le point d’obtenir un peu de fantaisie dans le Sporting Cristal vs. San Martin, après avoir réalisé une chalaca qui a fini par s’écraser sur le poteau gauche du but défendu par Diego Penny.

Le jeu a eu lieu à 28 minutes de la première étape, après un corner qui a laissé le ballon rôder autour de la zone “ Santa ”, qui a été utilisé par “ Piqui ” pour essayer de marquer, mais sans succès en raison de la malchance.

Sporting Cristal et San Martín Ils sont attaqués en permanence, il n’est donc pas exclu que l’annotation puisse intervenir à tout moment sur le terrain de jeu du stade Alejandro Villanueva de Matute, scène du duel valable pour la quatrième date de la phase 2 de la Ligue 1.

Cristal sportif Il veut continuer en tête du tableau des positions du groupe A et profiter du fait que l’Universitario de Deportes n’a pas pu remporter une victoire contre Cantolao pour étirer l’avantage sur ses poursuivants et se diriger vers les Play Offs.

Cristal sportif Il intervient après une importante victoire sur l’Atlético Grau, la même qui a une fois de plus marqué l’apparition au tableau de bord de Christopher Olivares, qui est l’un des footballeurs ayant réalisé la meilleure performance au second semestre.

«Je me sens à l’aise dans cette position et j’apprécie la confiance du professeur Roberto Mosquera. Il est essentiel de marquer des buts, d’autant plus s’ils aident l’équipe à gagner. C’est un produit du bon travail de l’équipe. Je me suis très bien adapté à l’endroit où je joue et il y a les résultats », a déclaré l’attaquant après la victoire sur l’Atlético Grau.

