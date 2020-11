Cristal sportif contre. San Martin (LIVE | GOLPERU | LIVE) s’affrontent, ce samedi, au stade Alejandro Villanueva de Matute. Les deux équipes arrivent avec le besoin d’ajouter les trois points, donc un duel très disputé est attendu et avec de nombreuses chances de marquer.

Les célestes veulent continuer en tête du classement du groupe A et profiter du fait que l’Universitario de Deportes n’a pas pu remporter une victoire contre Cantolao pour étirer l’avantage sur ses poursuivants et se diriger vers les Play Offs.

Sporting Cristal vs. San Martin Il sera diffusé dans tout le pays par le signal GOLPERU (canal 14 de Movistar TV et 714 en HD), tandis que les incidents de l’engagement peuvent être suivis EN DIRECT par Depor.com

Sporting Cristal vs. San Martín: les protagonistes parlent

Cristal sportif Il intervient après une importante victoire sur l’Atlético Grau, la même qui a une fois de plus marqué l’apparition au tableau de bord de Christopher Olivares, qui est l’un des footballeurs ayant réalisé la meilleure performance au second semestre.

«Je me sens à l’aise dans cette position et j’apprécie la confiance du professeur Roberto Mosquera. Il est essentiel de marquer des buts, d’autant plus s’ils aident l’équipe à gagner. C’est un produit du bon travail de l’équipe. Je me suis très bien adapté à l’endroit où je joue et il y a les résultats », a déclaré l’attaquant après la victoire sur l’Atlético Grau.

D’autre part, le directeur de Cristal sportif considère que le DT de Rimense est en grande partie responsable du bon moment que traversent ceux de La Florida, il souligne donc sa présence et tout ce qu’il contribue au casting qui se battra pour le titre national.

«Avec Roberto Mosquera, la situation s’est beaucoup améliorée, c’est là que tout le monde veut être. J’ai eu la chance d’être dirigé vers lui, il en sait beaucoup et donne cette confiance. Je suis convaincu qu’il fait bien les choses », a déclaré Carlos Lobatón lors du match précédent contre les« Santos ».

Sporting Cristal vs. San Martín: derniers affrontements

09.09.20 | Sporting Cristal 2-0 San Martin

27.10.19 | San Martín 1-1 Sporting Cristal

13.05.19 | Sporting Cristal 4-0 San Martin

27.10.18 | Sporting Cristal 0-1 San Martin

01.08.18 | San Martin 0-3 Sporting Cristal

04.21.18 | Sporting Cristal 4-1 San Martin

03.03.18 | San Martín 1-5 Sporting Cristal

13.09.17 | San Martín 2-3 Sporting Cristal

10.06.17 | Sporting Cristal 2-1 San Martin

21.04.17 | San Martin 1-0 Sporting Cristal

Sporting Cristal vs. Saint Martin: horaires dans le monde

Mexique – 18h00 Pérou – 18h00 Équateur – 18h00 Colombie – 18h00 Bolivie – 19h00 Venezuela – 19h00 Chili – 20h00 Paraguay – 20h00 Argentine – 20h00 Uruguay – 20h00 pm Brésil – 20h00 Espagne – 1h00 (dimanche)

Sporting Cristal vs. San Martín: le jeu se jouera ici

