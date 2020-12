Washington Corozo C’est l’une des révélations agréables de la Ligue 1. L’ailier équatorien de 22 ans est devenu une pièce immuable du plateau de Roberto Mosquera. De même, quoi qu’il arrive lors de la deuxième finale contre l’Universitario, l’ancien Independiente del Valle finira par être la meilleure passe du championnat, étant candidat au meilleur joueur cette année en Ligue 1.

Avec le maillot bleu clair, Corozo a atteint les meilleurs chiffres de sa carrière professionnelle, qui a débuté il y a cinq saisons à Independiente del Valle, sous la direction de Pablo Repetto.

Depor Il s’est entretenu avec DT de Charrúa, qui a mis en évidence l’évolution que «Manchita» a connue ces dernières années. L’entraîneur a assuré que le footballeur de Bajopontino a beaucoup à prouver et qu’il continuera à gagner de l’argent en Floride, grâce à Mosquera.

«Il a beaucoup grandi, surtout cette année dernière où il s’est consolidé. Soudain, en Equateur, il jouait, mais il n’avait pas cette continuité et il n’avait pas pu gagner une place comme il l’a fait au Pérou », a analysé l’entraîneur de 46 ans.

«Il est plus fort sur la question physique et termine mieux les jeux, prend de meilleures décisions. Il a grandi en tant que joueur et a une lecture beaucoup plus mature du jeu. Doit continuer à s’améliorer. Il est jeune et en amont. Il n’a pas encore atteint le plafond, il continuera de croître », a-t-il ajouté.

En revanche, l’actuel directeur technique de la Liga de Quito, a rappelé quelles étaient les principales vertus footballistiques du footballeur né à Guayaquil, qui l’ont amené à prendre la décision de l’élever en équipe première alors qu’il n’avait que 17 ans.

«Il avait la particularité d’être un joueur très rapide, avec une très bonne technique et aussi des buts. Ce dernier a retenu notre attention car il a été localisé par le groupe, mais c’était une bonne définition. Bien qu’il ait actuellement 22 ans, c’est aujourd’hui une grande réalité pour tout ce qu’il a montré au Sporting Cristal », a-t-il conclu. Avec Corozo, Cristal a remporté un grand ailier, qui sera sans aucun doute en compétition internationale en 2021.

