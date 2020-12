Mis à jour le 14/12/2020 à 19:52

Il y a des célébrations qui sont gravées à jamais sur la rétine du ventilateur. Ces cris sacrés, qui prennent plus de valeur dans le temps lorsque la fin de l’année se termine avec le tour olympique. C’est ce qui s’est passé avec la célébration du Denis brésilien, lors de la Décentralisée 2002, lors de son premier match avec le maillot Cristal sportif.

L’Apertura 2002 a été joué et l’équipe de Bajopontino a visité l’université dans le stade monumental. Les esprits de l’équipe n’étaient pas les meilleurs, il y a quelques semaines, Paulo Autuori avait décidé de procéder à une purge dans l’équipe bleue après la douloureuse chute contre Alianza Lima sur la route. C’est ainsi que le DT a dû mettre la main sur de jeunes joueurs et faire venir des renforts de l’étranger.

Au sein du groupe de footballeurs étrangers se trouvait Denisson Ricardo de Souza, ou simplement Denis. Le défenseur a eu un test difficile à ses débuts avec l’équipe de Rimense. Cependant, il a répondu d’une manière formidable. Dans un match, où le céleste a commencé à perdre, l’ancien Palmeiras a réussi à marquer l’égalité (3-3), avec une célébration qui a déclenché l’euphorie sur le court et dans les tribunes.

«J’ai marqué un but inoubliable contre l’Universitario au Monumental lors de mon premier match avec le maillot Cristal. C’était un tournant qui a marqué la voie vers le titre », a-t-il déclaré à Depor.

Le Brésilien Denis a marqué lors de ses débuts avec le Sporting Cristal contre Universitario lors de Decentralized 2002. (Vidéo: Movistar Deportes)

«Quand je suis arrivé à Lima, ils m’ont dit que Cristal était une équipe très technique et que j’étais un athlète très fort. J’ai dit que je mettrais toujours du sang dans chaque balle et quand j’ai marqué le but, je m’en suis souvenu, et j’ai décidé de célébrer en montrant mes veines comme un signe de griffe, de dévouement, de respect et beaucoup de dévouement », a-t-il expliqué à propos de sa célébration particulière.

Champion avec Sporting Cristal

Huit mois après son arrivée en Floride, il fêterait à nouveau devant l’équipe «merengue». Cette fois, le lieu était le Colosse de José Díaz. L’équipe bleu ciel n’avait qu’à ajouter un point et espérer qu’Alianza Lima ne battra pas les Sport Boys. En fin de compte, tous les résultats sont arrivés et le Sporting Cristal a remporté sa 14e étoile.

«Je me souviens beaucoup de la célébration, car à la fin de notre match, nous étions toujours dépendants d’un autre résultat, et lorsque l’autre match s’est terminé, nous sommes retournés sur le terrain pour célébrer avec les fans. C’était quelque chose de très excitant et unique », se souvient Denis à propos de ce championnat.

