Sporting et Oviedo font face à 23 jours de championnat dans lesquels les rojiblancos essaieront de ne pas tomber des barrages et rêveront même de l’option de ne pas perdre l’illusion de se réengager avec la deuxième place, qui compte désormais neuf points. Les bleus, pour leur part, dans la zone intermédiaire, ont leur version la plus optimiste de surmonter la distance abordable de six points avec la sixième place, mais aussi pour les plus négatifs d’éliminer le danger, et ces six points à la descente, après souffrir du cours passé pour atteindre la permanence.

Espanyol-Sportif

L’équipe de David Gallego a débuté la Ligue avec une belle séquence, quatre victoires consécutives, ce qui lui a permis de mener le deuxième classement et de rester plusieurs semaines dans la zone de promotion. La bosse des résultats en octobre, puis une autre entre novembre et décembre, dans laquelle 6 points ont été obtenus sur 21 possibles, ont fait reculer la deuxième place devant le rythme intraitable que l’Espanyol et Majorque ont marqué, les deux équipes qui commandent le Catégorie. Le séjour confortable en barrage est désormais l’objectif pour lequel se battre en 2021.

Sangalli donne un laissez-passer à Ponferrada. LOF

L’équipe formée par Ziganda, quant à elle, laisse le sentiment que l’équipe va de l’avant, qu’elle a de la place pour continuer à grandir. Aussi, que le projet soit lancé à moyen terme, avec le la formation des joueurs de carrière en priorité. Mais l’immédiat est de grandir dans le tableau, après un voyage quelque peu irrégulier jusqu’à ce jour, qui tient Oviedo à la même distance de la terre promise, play-off, que de l’enfer, descente. L’intention pour la nouvelle année est claire: lever les yeux, agir avec ambition.