Gaspar combat Boyomo. | M. Léon

Sporting a automatiquement procédé au renouvellement de Gaspar jusqu’en 2024. L’équipe de jeunes, l’un des participants au grand début de saison dans lequel l’équipe dirigée par David Gallego joue, aura un record professionnel la saison prochaine. À des fins contractuelles, le club rojiblanco avait jusqu’au 30 juin 2020 la possibilité de notifier au joueur le droit de ne pas appliquer ce renouvellement.

Le fait d’avoir omis cette communication, puisque Gaspar est un joueur qui a déjà fait ses débuts la saison dernière et que les techniciens apprécient comme un joueur en forte croissance, engage les deux parties à prolonger leur engagement de trois ans supplémentaires avec les conditions précédemment signées et y compris son saut dans la première équipe de la saison 2021-22. Ce lien est courant chez la majorité des joueurs affiliés, avec quelques nuances dans des cas spécifiques.

Gaspar continuera à porter du rojiblanco pendant encore trois ans et il ne sera pas le seul. Le Sporting a également plusieurs footballeurs à égalité qui sont dans la même situation que celle de l’ailier de Gijón, qui était le double buteur de la victoire de rojiblanca contre Sabadell à El Molinón. Parmi eux, il y a des différences comme celle qu’implique le cas de Christian Joel. Quant au gardien de but rojiblanco, le club se réserve jusqu’en juin 2021 pour lui notifier s’il doit ou non exécuter ce renouvellement automatique qui le rejoindrait dans la première équipe pour encore trois ans. Des détails contractuels qui échappent à la réalité de la satisfaction de la direction sportive du Sporting à la fois avec le travail que fait le gardien cubain et avec sa projection future, qui est appréciée comme une alternative de garanties pour Diego Mariño.