Une nouvelle étape. Matías Succar Il est arrivé la semaine dernière en Autriche, dans le but de gagner une place à Lask Linz, un club qui lui a ouvert ce lundi pour rejoindre l’entraînement. Faire un autre pas dans sa carrière, ce qui signifie dire au revoir à son passage au Deportivo Municipal.

«Après 5 ans, où j’ai beaucoup appris, grandi et apprécié, il est aujourd’hui temps de dire au revoir à ma chère Muni. Et je ne veux pas le faire sans remercier au préalable le club et chacune des personnes avec qui j’ai dû travailler », a commencé le message sincère de Succar, partagé par son compte Instagram.

Dans son message, il a mentionné tous ceux qui étaient à ses côtés. «Au professeur Chino Rivera et à sa maîtrise technique pour la confiance reçue dans la première équipe. Aussi à mes collègues, le personnel médical, les accessoires et surtout Gerardo Calero et Alfredo Bernal qui l’ont joué pour moi dès leur premier jour dans la Réserve », a-t-il déclaré.

Matías Succar a dit au revoir au Deportivo Municipal avec un message sur son Instagram. (Capturer)

«Je veux envoyer un gros câlin aux fans qui m’ont toujours traité avec beaucoup d’affection. Enfin, merci à Municipal pour sa volonté et son soutien pour faire de ce transfert avec mon nouveau club une réalité. Faites-en une grande 2021. Echa Muni », conclut son message.

Commencé à travailler

Quelques heures avant, les premières images de Matias Succar formation avec le casting de Lask Linz, club autrichien avec lequel il apposera bientôt sa signature. Jusqu’à présent, il a passé tous les examens médicaux et est prêt à gagner une place dans l’équipe.

Bien entendu, la signature du contrat avec la distribution autrichienne demeure, afin que son annonce officielle puisse être faite. Bien entendu, lors d’un entretien avec un média européen, le vice-président de Lask, Jürgen Werner Il a expliqué que «nous l’enverrions dans un premier temps au FC Juniors OO (club autrichien de 2e division) ou le transférerions dans un autre club de la Bundasliga autrichienne».

