Mis à jour le 12/03/2020 à 19:22

Par la puissance du prisme lunaire! Il a été fait attendre et enfin. Encore Spotify suscite l’enthousiasme de plusieurs utilisateurs, non seulement parce que vous pouvez déjà élaborer le Emballé 2020 avec toutes les chansons que vous avez le plus écoutées dans l’année, mais parce que l’application a officiellement ajouté la musique de Sailor Moon.

Près d’un mois après la première du film Sailor Moon Eternal, l’application de musique en streaming a décidé de sortir les chansons originales des années 90 et Crystal sur sa plateforme.

En lui, vous ne pourrez pas seulement écouter Spotify “Moon Pride”, le thème d’introduction de Sailor Moon Crystal, mais aussi les chansons qui ont lancé la saga comme Sailor Moon, Sailor Moon R, Sailor Moon S.

Le seul inconvénient est que si vous vivez en dehors du Japon, vous ne pourrez écouter qu’une seule chanson. Cependant, si vous voulez écouter toutes les chansons, vous ne devez pas seulement vivre dans le pays asiatique, mais aussi, comme astuce, utiliser un VPN. Comment ça se fait?

La première chose à faire est d’entrer Android et de rechercher, dans le Google Play Store, VPN, choisissez celui que vous voulez. Si vous voulez obtenir plus de bénéfices, vous feriez mieux de payer pour l’un d’entre eux. N’oubliez pas de toujours utiliser un VPN légalement, sinon Spotify pourrait interdire votre compte. (Photo: MAG) Lorsque vous le faites, déplacez simplement votre emplacement vers un certain endroit au Japon, lorsque vous avez fait, ouvrez simplement ce lien À ce moment-là, vous pourrez écouter toutes les pistes activées par Spotify au Japon.

