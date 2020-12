Mis à jour le 12/02/2020 à 18:44

Il est sorti et c’est ainsi que vous pouvez le créer! Spotify Elle est devenue l’application la plus téléchargée du secteur du streaming, bien au-dessus de Tidal, Apple Music et YouTube Music lui-même. Bien que les gens l’utilisent librement, l’application a lancé sa liste annuelle des chansons les plus écoutées tout au long de l’année.

Il s’agit de “Votre résumé de 2020”, le classement dans lequel vous pourrez non seulement voir quelles chansons vous avez jouées le plus longtemps, mais aussi le nombre d’artistes que vous avez découverts, les podcasts que vous avez écoutés, les rythmes que vous avez le plus aimés et même l’album que vous avez le plus joué.

REGARDEZ: Spotify et les étapes pour créer votre playlist pour vous entraîner à la maison

Bien que ce classement soit annuel, le “Résumé de 2020” de Spotify il est basé sur vos préférences tant que vous étiez un utilisateur Premium. Avez-vous déjà votre playlist pour cette année? Apprenez à faire le vôtre facilement et rapidement.

Pour ce faire, vous devez suivre ces étapes simples dans Spotify:

La première chose est d’entrer dans ce lien Depuis Spotify. Là, vous devriez aller à la partie où il est dit “Connexion”. Vous devrez vous connecter avec le même compte avec lequel vous avez accédé à l’application Spotify sur votre téléphone portable. Voici comment votre résumé 2020 sera affiché sur Spotify après avoir effectué ces étapes simples. (Photo: Spotify) Ensuite, une page alternative sera chargée où une diversité d’animations commencera à apparaître indiquant ce qu’était votre «Résumé de 2020». À la fin, vous pourrez non seulement partager votre classement des chansons les plus écoutées, mais également une liste sera créée dans votre application pour les téléphones portables, afin que vous y trouviez toutes les chansons les plus écoutées par vous en 2020, une année très compliquée. Tu m’aimes?

