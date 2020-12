La Walt Disney Company a dévoilé – lors de la Journée des investisseurs 2020 – ses prochaines étapes ambitieuses vers l’expansion mondiale du diffusion, avec de nouveaux détails sur l’avenir de vos services Direct au consommateur Disney +, Hulu et ESPN +; un premier aperçu de Star, votre prochaine marque internationale de contenu de divertissement général, et des aperçus d’un catalogue exceptionnel de tout nouveau contenu.

La société a annoncé que depuis le 2 décembre, son portefeuille de services directs aux consommateurs a dépassé 137 millions d’abonnements payants dans le monde, dont 11,5 millions d’abonnés ESPN +, 38,8 millions d’abonnés Hulu, et un nombre impressionnant de 86,8 millions d’abonnés Disney + depuis son lancement en novembre 2019.

Après avoir largement dépassé les attentes, La Walt Disney Company a maintenant partagé une nouvelle projection d’orientation que sa diffusion atteindre un total compris entre 300 et 350 millions d’abonnements d’ici l’exercice 2024, principalement grâce à une augmentation significative de la production de contenus Disney + vise à lui seul à sortir plus de 100 titres par an.

À partir du 26 mars 2021, Disney + aux États-Unis coûtera 7,99 $ US par mois ou 79,99 $ US par an, tandis que le forfait Disney qui comprend Disney +, Hulu et ESPN + coûtera 13,99 $ US par mois. De plus, un nouvel accord avec Comcast a été annoncé, qui apportera des expériences Disney + et ESPN + aux décodeurs Comcast X1 et aux plates-formes Flex au premier trimestre 2021, rejoignant ainsi Hulu, disponible sur ces plates-formes depuis mars 2020. De plus, les clients Hulu pourront également s’abonner à ESPN + à partir de l’interface utilisateur Hulu, et à partir de là, accéder à la programmation sportive ESPN + à partir de début 2021.

Une nouvelle star internationale du streaming

S’appuyant sur le lancement réussi de Disney + Hotstar en Inde et en Indonésie, Disney a révélé de nouveaux détails sur Star, votre marque internationale de contenu de divertissement général à répertorier dans le cadre de Disney + sur certains marchés internationaux, et que en Amérique latine sera lancé en tant que diffusion appelé indépendant Étoile +.

La marque Star accueillera des milliers d’heures de contenu cinématographique et télévisuel provenant des studios de création de Disney, tels que Studios de télévision Disney, FX, studios du 20e siècle, télévision du 20e et plus. De plus, la programmation locale des régions où elle est disponible sera intégrée.

Star sera lancé en Europe et sur d’autres marchés internationaux le 23 février 2021 de manière intégrée avec le service Disney +, avec sa propre mosaïque de marque et une nouvelle collection de séries de divertissement générales exceptionnelles, de films, de documentaires et plus encore, qui doubleront le catalogue de contenu disponible pour les abonnés Disney +.

Disney + sera mis à jour dans le monde entier pour offrir des contrôles parentaux améliorés qui permettront l’expérience familiale attendue par les parents et incluent la possibilité de définir des limites d’accès au contenu pour des profils spécifiques en fonction de la classification du contenu et de la possibilité d’ajouter une clé d’identification personnelle. (PIN) pour bloquer l’accès de certains profils au contenu pour adultes.

En Europe, le service coûtera 8,99 euros par mois ou 89,90 euros par an, avec un ajustement de prix similaire sur les autres marchés sur lesquels Star se lancera, comme l’Australie, la Nouvelle-Zélande et le Canada. Le service de streaming poursuivra son expansion mondiale sur de nouveaux marchés, maintenant Star commençant à Singapour le 23 février 2021, suivi de l’Europe de l’Est, de Hong Kong, du Japon et de la Corée du Sud au cours de 2021.

En Amérique latine, pour profiter du portefeuille régional d’événements sportifs en direct, la société lancera Star + en tant que service de diffusion Indépendant. Star + rassemble une collection inégalée de contenu Star, des productions locales originales et une variété de sports en direct d’ESPN, y compris les principales ligues de football, les tournois de tennis du Grand Chelem et plus encore.

Star + sera lancé en juin 2021 en tant que service autonome qui coûtera 7,50 USD par mois (ou le montant équivalent en devise locale), ou dans le cadre d’un forfait avec Disney + pour le prix attractif de 9,00 USD par mois (ou le montant équivalent en monnaie locale).

VIDÉO RECOMMANDÉE

Voici les prix de la plateforme Disney Plus pour l’Amérique latine

Voici les prix de la plateforme Disney Plus pour l’Amérique latine