L’acteur Jeremy Bulloch, connu pour porter l’armure originale de Boba Fett dans “Guerres des étoiles: The Empire Strikes Back »et« Star Wars: Return of the Jedi », sont décédés à 75 ans.

Bulloch est également apparu dans “Doctor Who” et plusieurs bandes “James Bond”. Bien que l’interprète britannique n’ait joué qu’un petit rôle dans “Star Wars: Revenge of the Sith” et ne soit pas apparu dans la franchise depuis longtemps, il a été invité à plusieurs reprises dans les centres de congrès jusqu’en 2018, année où il retraite.

La nouvelle de la mort de l’acteur a été partagée par Daniel Logan, qui a joué le jeune Boba Fett dans la préquelle «Star Wars: Attack of the Clones».

“Je pleure quand j’annonce que Jeremy Bulloch est décédé. Légende, je n’oublierai jamais tout ce que vous m’avez appris. Je t’aimerai pour toujours! »Les conventions ne seront pas les mêmes sans toi. Que la force soit toujours avec toi“, A déclaré l’acteur dans son récit Instagram.

Il convient de noter que le personnage de Bulloch, Boba Fett, est apparu pour la première fois dans un segment animé de “The Star Wars Holiday Special”, mais dans “Star Wars: The Empire Strikes Back”, le rôle a séduit le public.

