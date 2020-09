Jeu 7!

Les meilleurs mots du hockey – à moins, bien sûr, que vous ne soyez un fan de l’une ou l’autre des équipes et que vous transpiriez à chaque seconde de chaque jeu.

Il y aura trois matchs 7 avant le début de la finale de la conférence, et le premier mettra en vedette l’Avalanche et les Stars.

Pour les Stars, cela n’aurait même pas dû arriver à ce point; ils menaient 2-0 et 3-1 et semblaient prêts à se qualifier pour la finale de la Conférence de l’Ouest pour la première fois depuis 2008.

Ils ne voulaient pas non plus évoquer les fantômes de 2019, alors que cette équipe menait 3-2 dans sa série au meilleur des sept avec les Bleus avant de perdre 2-1 en prolongation dans le match 7. L’Avalanche cherche également à partir l’année dernière dans le passé; contre les Sharks au deuxième tour, ils ont remporté le match 6 avant de faiblir dans le match 7.

Quant à cette série, il y a eu beaucoup de drame – en particulier entre les tuyaux.

Le gardien n ° 1 Ben Bishop a été “inapte à jouer” pour la majorité de la série et des séries éliminatoires. Anton Khudobin, qui a affiché un pourcentage d’arrêts de .930 pendant la saison régulière, a commencé cinq des six matchs contre le Colorado, mais était sur le banc pour commencer le cinquième match (avec les Stars en hausse de 3-1).

«Hier, il avait l’air vraiment fort», a déclaré l’entraîneur-chef Rick Bowness après la défaite de 6-3 pour expliquer pourquoi il avait commencé Bishop. “Il se sentait bien. Il se sentait prêt à partir.”

Khudobin était de retour au filet pour le match 6 et devrait obtenir le signe de tête dans le match 7.

À l’extrémité opposée de la patinoire, l’entraîneur-chef du Colorado, Jared Bednar, a également dû faire face non pas à un mais à deux meilleurs gardiens de but. Philipp Grubauer a été blessé lors du premier match, puis Pavel Francouz a été jugé indisponible pour le cinquième match. Ainsi est venu le gardien de troisième corde Michael Hutchinson, qui, si vous vous en souvenez, était essentiellement éliminé de Toronto et a été distribué en février aux Avs.

«J’adore ça, pas seulement pour Hutch, mais pour tous les gars qui n’ont pas de chemin facile, mais ils le voulaient et ils s’y sont tenus, ils investissent en eux-mêmes, et ils continuent d’essayer de se battre pour jouer au le plus haut niveau possible, et finalement avoir une chance », a déclaré Bednar à propos du gardien de but qui a soutenu son équipe pour remporter non pas un mais deux matchs éliminatoires. “Je pense que ces joueurs ont de la valeur, car ils apprécient ce qu’ils ont à jouer dans la meilleure ligue du monde et à jouer à ce jeu pour gagner leur vie.”

Donc, selon toute vraisemblance, ce sera Khudobin contre Hutchinson – comme tout le monde s’y attendait.

Oh, et ce match verra également Jamie Benn, Joe Pavelski, Miro Heiskanen et Tyler Seguin affronter le finaliste du trophée Hart Nathan MacKinnon, le finaliste du trophée Calder Cale Makar, et Mikko Rantanen et Nazem Kadri. Le capitaine Gabe Landeskog est absent après avoir été coupé par un patin lors du sixième match.

Sporting News a toute l’action alors que les Stars et l’Avalanche se disputent une place dans la finale de la Conférence Ouest.

Score Stars vs Avalanche, mises à jour du match 7 du deuxième tour de la Conférence Ouest 2020

(Toutes les heures de l’Est.)

Avant le match

15h36 – Confirmé. Pas de Landeskog.

Gabriel Landeskog est inapte à jouer pour l’Avalanche aujourd’hui. Il a été coupé dans la jambe droite par la lame de patin de Cale Makar avec 2:50 à jouer dans la deuxième période du sixième match. – Dan Rosen (@drosennhl) 4 septembre 2020

14 h 40 – Vibes avant le match.

14h00 – Cela fait longtemps…