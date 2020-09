Démarrer ‘Em & Sit’ Em est le dernier aperçu hebdomadaire des matchs de la NFL et de la façon dont ils affecteront votre équipe de football fantastique. Les superstars de la fantaisie telles que Patrick Mahomes et Christian McCaffrey ne figureront pas dans cette chronique. Tous les matchs de joueurs sont basés sur un système de notation PPR.

Semaine 2 Commencez-les, asseyez-les

Semaine 2 Start ‘Em: Running Backs

Début de la semaine

Jonathan Taylor contre les Vikings

Taylor est maintenant la nouvelle avance à Indianapolis après que Marlon Mack a déchiré son Achille dans la semaine 1. Alors que la recrue continuera à partager des touches avec Nyheim Hines, il a quand même géré 57,7 pour cent des touches de terrain de l’équipe à Jacksonville. Les Vikings ont également accordé le septième plus grand nombre de points fantastiques aux demi-offensifs lors de leur match d’ouverture, alors Taylor est bien placé pour avoir un impact. Il est un incontournable virtuel dans un jeu avec un total de 47,5 en moins.

Commencez-les

Raheem Mostert chez Jets

Mostert vient de réaliser une énorme performance contre les Cardinals avec 151 verges au total et un touché, et il est en ligne pour une autre ligne solide à New York. Alors que les Jets n’ont accordé que 22 points fantaisie aux demi-offensifs des Bills la semaine dernière, ce total grimpe à 33,7 points lorsque vous ajoutez les totaux précipités de Josh Allen. Les Men in Green sont également des chiens à domicile à sept points, donc le scénario du jeu pourrait signifier plus de Mostert et le champ arrière des Niners en seconde période.

Benny Snell Jr. contre Broncos

Snell était un ajout populaire au fil de renonciation dans les ligues fantastiques, car James Conner s’est blessé à la cheville lors de la semaine 1. Si Conner est inactif lors de la semaine 2, Snell devient une option flexible solide. Il était les Steelers en vedette une fois Conner parti la semaine dernière, se précipitant 19 fois pour 113 verges dans une victoire contre les Giants. Cette semaine, il affrontera les Broncos, qui ont accordé 116 verges au sol à Derrick Henry lors de leur match d’ouverture de la saison.

Ronald Jones contre les Panthers

C’est un risque de démarrer Jones, qui est un échappé ou une affectation manquée de perdre son emploi à Leonard Fournette. Cependant, il a joué 33 clichés contre 9 pour Fournette lors de la semaine 1, et Jones a également dominé les touches (19 à 6). La défense de la Caroline est toujours brutale contre la course, ce qui était évident dans leur match d’ouverture, les Buccaneers devraient donc avoir beaucoup de succès sur le terrain. Sur la base des données de la semaine dernière, cela fait de Jones une option flexible légitime.

Zack Moss chez Dolphins

Cela pourrait aussi être Devin Singletary, car les deux partageaient la charge de travail lors de leur match d’ouverture contre les Jets. La prochaine étape est un autre grand match, cette fois contre les Dolphins, qui ont accordé le deuxième plus grand nombre de verges de mêlée aux coureurs (251), dont 217 au sol, lors de la semaine 1. DraftKings Sportsbook a Buffalo comme favori sur la route de 5,5, donc script de jeu pourrait également aider Moss, le dos puissant du duo, à obtenir des touches supplémentaires dans la seconde moitié du concours.

Plus de démarrages

Kareem Hunt contre Bengals (TNF) Todd Gurley chez CowboysNyheim Hines contre Vikings

Bonnes affaires DFS

Benny Snell Jr. contre Broncos (DraftKings: 4500 $) James Robinson chez Titans (DraftKings: 4400 $) Peyton Barber chez Cardinals (DraftKings: 4400 $)

Semaine 2 Sit ‘Em: Running Backs

Sit de la semaine

Mark Ingram II chez Texans

Le match d’Ingram semble bon sur le papier, alors que les Texans ont accordé 138 verges au sol et un touché à Clyde Edwards-Helaire dans leur match d’ouverture. Cependant, voici le problème: Ingram n’a joué que 21 clichés (deuxième derrière les 23 de JK Dobbins) et semblait avoir perdu son rôle de ligne de but de Baltimore au profit de ce coéquipier recrue. Ainsi, alors que le match pourrait lui valoir la peine d’être regardé en tant que démarreur flexible, le plancher bas d’Ingram est un énorme problème dans un comité d’arrière-plan.

Asseyez-les

D’Andre Swift chez Packers

Swift doit être l’homme le plus malade de tout Detroit après avoir perdu ce qui aurait été un touché gagnant lors d’une défaite contre les Bears. La recrue a également pris place derrière Adrian Peterson en termes de portées, le vétéran ayant enregistré 58,3% des tentatives de précipitation contre 8,8% de Swift. Avec Kerryon Johnson également dans le mélange, ce monstre de champ arrière à trois têtes est difficile à déchiffrer quel que soit le match. Attention l’acheteur.

Sony Michel chez Seahawks (SNF)

Michel a commencé pour les Patriots et a marqué un touché la semaine dernière, mais il n’a joué que sur 19 clichés et a fait en moyenne 3,7 verges brutes par tentative. Il a également terminé deuxième sur la liste en portant derrière le quart Cam Newton, qui a été largement utilisé comme coureur et a réussi cinq rushs (deux touchés) dans la zone rouge. Alors que les Seahawks ont permis une belle ligne de statistiques à Todd Gurley la semaine dernière, Michel est une vente difficile pour les fans ce week-end.

Antonio Gibson chez Cardinals

Gibson est l’un de mes dormeurs débutants préférés, mais il n’est pas facile de lui faire confiance après avoir vu le premier match de Washington. Il a eu 11 touches dans le match, mais Gibson n’a joué que 18 clichés et a joué le deuxième violon à Peyton Barber dans la zone rouge. En fait, Barber a eu 10 touches de zone rouge, dont six à l’intérieur de la ligne des cinq verges, tandis que Gibson n’a eu qu’une seule tentative. Ainsi, bien que la correspondance soit bonne sur le papier, la charge de travail de Gibson est un problème.

Jordan Howard contre Bills

Howard a trouvé la zone de but des Dolphins la semaine dernière, mais il avait une moyenne brutale de 0,9 verges par course et n’a pas été ciblé une fois dans le match de passes. Il a également eu moins de courses que Myles Gaskin, qui a mené les Dolphins en arrière avec 39 clichés. Avec ce qui est un rôle très discutable dans l’offensive et un match difficile contre les Bills (-5,5) prochain sur l’ardoise, Howard (et soyons honnêtes, chaque coureur de Miami) doit être sur le banc fantastique.

Plus de sièges

Cam Akers chez EaglesLeonard Fournette vs PanthersJoshua Kelley chez Chargers

DFS s’estompe

David Montgomery vs Giants (DraftKings: 5600 $) Mark Ingram II aux Texans (DraftKings: 5400 $) Melvin Gordon aux Steelers (DraftKings: 5200 $)

