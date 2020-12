Mis à jour le 12/06/2020 à 10:10

Tom Clancy’s Rainbow Six Siege est en vente à Vapeur. Le jeu de tir développé par Ubisoft peut être le vôtre avec une bonne réduction pour une durée limitée. Connaître les exigences techniques et en quoi consiste cette réussite jeu en ligne.

Jusqu’au 9 décembre, les utilisateurs de Vapeur Ils paieront pour Tom Clancy’s Rainbow Six Siege – Deluxe Edition un prix de 29,69 soles, soit une économie de 67% sur le prix d’origine.

Si vous voulez une expérience plus complète, vous pouvez opter pour les éditions Gold et Ultimate, au prix de 63,99 et 103,99 semelles, respectivement. Chaque livraison, comme la Deluxe, bénéficie d’une réduction de 60% sur le prix d’origine en Vapeur.

«Maîtrisez l’art de la destruction et de l’utilisation des appareils dans Tom Clancy’s Rainbow Six Siege. Participez à des combats rapprochés intenses et extrêmement meurtriers, avec des décisions tactiques, un jeu d’équipe et une action explosive à chaque fois. Découvrez un nouveau style de combat et de stratégie né du riche héritage des précédents jeux Tom Clancy’s Rainbow Six », lit-on dans Vapeur.

Pour télécharger le jeux en ligne Avec la réduction spéciale, vous devez avoir un compte à Vapeur, téléchargez l’installateur puis procédez à l’acquisition du titre. N’oubliez pas d’avoir votre carte bancaire à portée de main.

Exigences minimales

SW: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 (64 bits)Processeur: Intel Core i3 560 à 3,3 GHz ou AMD Phenom II X4 945 à 3,0 GHzMémoire: 6 Go de RAMGraphique: NVIDIA GeForce GTX 460 ou AMD Radeon HD 5870 (DirectX-11 compatible avec 1 Go de VRAM)Net: connexion Internet à haut débitEspace de rangement: 61 Go d’espace disponibleChartre de son: DirectX 9.0c

Exigences recommandées

SW: Windows 7 SP1, Windows 8.1, Windows 10 (versions 64 bits requises)Processeur: Intel Core i5-2500K à 3,3 GHz ou supérieur ou AMD FX-8120 à 3,1 GHz ou supérieurMémoire: 8 Go de RAMGraphique: NVIDIA GeForce GTX 670 (ou GTX 760 / GTX 960) ou AMD Radeon HD 7970 (ou R9 280x [2GB VRAM] / R9 380 / Fury X)Net: connexion Internet à haut débitEspace de rangement: 61 Go d’espace disponibleChartre de son: DirectX 9.0c compatible avec les pilotes 5.1

