Lorsque les Steelers se rendront chez les Giants pour ouvrir un double titre “Monday Night Football” dans l’avant-dernier match de la semaine 1 de la NFL 2020 (19h10 HE, ESPN), ils essaieront de faire correspondre les Ravens à 1-0 à la première place. dans l’AFC Nord. Après la défaite de Dallas et de Philadelphie, une victoire de New York le mettrait en première place NFC Est avec Washington.

Joe Judge fera ses débuts à domicile en tant qu’entraîneur-chef des Giants, à la recherche d’un revirement. Mike Tomlin, dont l’équipe a raté les séries éliminatoires en essayant de traverser le quart perdant Ben Roethlisberger en raison d’une blessure au coude précoce, espère mener un gros rebond.

Il y a des attentes plus élevées pour Daniel Jones en deuxième année pour rendre ce jeu compétitif contre Roethlisberger. Les Giants sont en train de reconstruire leur défense, cependant, tandis que les Steelers ont sans doute la meilleure combinaison de couverture de passe / couverture secondaire de la NFL.

Voici tout ce qu’il faut savoir sur les paris sur les Steelers contre les Giants lors de la semaine 1, y compris les cotes mises à jour, les tendances et nos pronostics pour “Monday Night Football”.

PLUS: Obtenez les dernières cotes de la NFL sur Sports Insider

Cotes des Steelers vs Giants pour le “ Monday Night Football ”

Propagé: Steelers par 6Plus / moins: 45Cotes d’écart de points: Steelers -108, Giants -112

La ligne est restée stable juste avant un touché complet et un point supplémentaire après avoir commencé à 4 points. Les Steelers avaient une fiche de 8-8 la saison dernière tandis que les Giants ont terminé 4-12. Le retour de Roethlsiberger et une défense d’élite, ainsi que leur mentalité de guerrier de la route avec Tomlin, contribuent grandement à créer la différence significative.

Série de tous les temps Steelers vs Giants

Les Giants ont une avance considérable dans leur histoire limitée, 34-20-2. Les Steelers, cependant, ont remporté deux victoires consécutives datant de 2012, trois sur quatre et six sur neuf. Pour la première fois en 16 ans, ce ne sera pas Eli Manning au QB de l’autre côté de Roethlisberger, premier tour de 2014. Le juge, cependant, a beaucoup d’expérience contre l’équipe de Tomlin face aux Steelers dans l’AFC souvent alors qu’il faisait partie du personnel des Patriots de Bill Belichick.

Trois tendances à connaître

– 64% des parieurs sont durs avec les Steelers pour couvrir ce qui ressemble à un faible nombre. Les Steelers avaient une fiche de 9-7 contre l’écart la saison dernière. Les Giants étaient 7-9.

– 52 pour cent des parieurs aiment que le jeu fasse faillite. C’est davantage lié à la défense des Steelers qui a mis fin à l’attaque des Giants, à l’exception de Saquon Barkley.

– Les Giants ont vu le total augmenter en 10 des 16 matchs la saison dernière. Les Steelers, avec leurs blessures offensives, ont eu 4 matchs sur 16 ratés en 2019.

Trois choses à surveiller

Morsure de Barkley

Les Giants n’auront pas beaucoup de succès en laissant Jones se lancer souvent à ses talentueux sortants (Sterling Sherpard, Darius Slayton, Golden Tate) et à l’ailier serré Evan Engram. La ruée vers les passes des Steelers est une méchante unité dirigée par TJ Watt, et Steven Nelson, Joe Haden et Minkah Fitzpatrick sont un trio de pièges secondaires.

La meilleure chance de New York dans le jeu est de se débrouiller avec Barkley en cours d’exécution et d’attraper des passes courtes et de jouer le jeu de temps de possession préféré du coordinateur offensif Jason Garrett.

Le dos de Big Ben

Roethlsiberger a semblé rajeuni et en bonne santé, jetant maintenant à un grand groupe de sortants dans JuJu Smith-Schuster, Diontae Johnson, James Washington et la recrue Chase Claypool. Les Giants n’auront pas de réponses s’il peut pousser le ballon vers le bas pour quelques gros coups.

Les Steelers peuvent également courir avec James Conner, mais ils sont construits pour lancer et c’est exactement là qu’ils doivent attaquer New York, avec leurs armes polyvalentes, étirant le champ verticalement et horizontalement.

Juge trac ou secousse?

Trois nouveaux entraîneurs lors de la première semaine ont pris une mauvaise passe, Kevin Stefanski, Matt Rhule et Mike McCarthy. Ron Rivera a cependant réussi à faire gagner Washington grâce à son entraîneur inspirant sur et hors terrain. Le juge inspirera les Giants à jouer au football de type Patriots qui conduira à choquer les Steelers, ou leur permettra de se faner en raison de son inexpérience et de leur disparité de talent.

Stat qui compte

15-2 et 8. C’est le record des Steelers avec Mike Tomlin le lundi soir plus le nombre de matchs consécutifs de la MNF qu’ils ont gagnés avec lui à la barre. C’est un travail incroyable aux heures de grande écoute qui clôturent la semaine. Les Giants peuvent être surpris en train de regarder sous les lumières avec Judge et sans fans. Les Steelers sont habitués aux paramètres du gros jeu et le versent généralement contre des adversaires surclassés.

Prédiction Steelers vs Giants

Les Steelers chercheront à prendre les devants avec Big Ben obtenant de gros jeux de ses sortants, puis ils s’affronteront avec Conner avec leur défense confrontée à de petits problèmes. Barkley garde New York traîner un peu mais Pittsburgh gagne toujours confortablement, fermant la porte avec des sacs et des plats à emporter contre Jones.

Steelers 24, Giants 14