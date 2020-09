Les Steelers ont choisi de ne pas signer ou rédiger un remplaçant pour Ben Roethlisberger au cours de la dernière intersaison, comptant sur leur quart-arrière de 38 ans pour être en bonne santé et efficace au cours des deux prochaines années.

Après une année 2019 criblée de blessures, Roethlisberger apparaît comme un investissement risqué.

Pittsburgh espère qu’un affrontement avec les Giants de bas niveau lundi soir donnera à Roethlisberger l’occasion de se frayer un chemin dans la saison régulière. Comme il n’y avait pas eu d’action de pré-saison avant cette campagne, le vétéran n’a pas affronté de défense en direct depuis le 15 septembre de l’année dernière.

New York, quant à lui, joue son premier match sous l’entraîneur Joe Judge et le coordinateur offensif Jason Garrett. Le développement du quart-arrière de deuxième année Daniel Jones est entre leurs mains, et il sera intéressant de voir si Jones est capable de faire un bond en avant dans la production dans sa deuxième campagne.

Sporting News suit les mises à jour en direct du match de lundi soir entre les Steelers et les Giants. Suivez ci-dessous pour les commentaires, les faits saillants et plus tout au long du concours.

PLUS: Regardez les matchs de la NFL en direct avec fuboTV (essai gratuit de 7 jours)

Score Steelers vs Giants

Q1

Q2

Q3

T4

Total

Steelers

3 0 0 0 3

géants

3 0 0 0 3

Steelers vs Giants mises à jour en direct, score, faits saillants de Sunday Night Football

19h41: OBJECTIF TERRAIN, Steelers. Les acrobaties de Chase Claypool aident l’équipe de Mike Tomlin à monter sur le plateau. 3-3.

19h38: Quel piège pour le receveur recrue des Steelers.

19h34: Bud Dupree gâche la route de New York avec un deuxième sac. Les Giants ne peuvent pas convertir les tiers et les punt.

19h25: Pittsburgh fait trois et plus.

19h22: OBJECTIF DE TERRAIN, Géants. New York ne peut pas encaisser après avoir récupéré le botté de dégagement étouffé à l’intérieur du Pittsburgh 5. 3-0, New York.

19h17: MUFFED. Les Steelers ne peuvent pas gérer le botté de dégagement et les Giants récupèrent pour ramener le ballon à l’intérieur du 5.

19h15: New York prend un retard de match sur les quatrième et 1 et lancera un botté de dégagement.

19h13: Les Giants ont dépassé le milieu de terrain lors de leur premier entraînement.

19h10: Les Steelers gagnent le tirage au sort, mais choisissent de donner un coup de pied en premier et d’obtenir le ballon pour commencer la seconde mi-temps.

Heure de début Steelers vs Giants

Date: Lundi 14 septembreTemps: 19 h 15 HEChaîne TV: ESPN

Calendrier de la NFL pour le “ Monday Night Football ”

Voici le calendrier complet de la semaine 1 “Monday Night Football” de la NFL.

Lundi 14 septembre

Jeu

Heure (ET)

chaîne TV

Steelers aux Giants 19h15 ESPN, fuboTV Titans aux Broncos 22h20 ESPN, fuboTV