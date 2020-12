Ce 2 décembre 2020 deviendra une journée historique en Ligue des champions. Pour la première fois, une femme dirigera un match dans la plus grande compétition de clubs d’Europe. L’honneur revient à Stéphanie Frappart, Française de 36 ans, qui entraînera ce soir la Juventus-Dynamo Kyiv. Un plafond est enfin brisé dans le football masculin.

“Il n’y a pas de différence; le football est pareil. Ce sont les équipes qui jouent différemment, mais c’est le même jeu pour les hommes et les femmes. Pour moi en tant qu’arbitre, c’est pareil. Ce n’est pas ma première rencontre et je me sens préparée », a déclaré l’an dernier Stéphanie Frappard avant une autre des étapes marquantes de cette collégiale française. Elle était la en charge de diriger la finale de la Super Coupe d’Europe 2019 entre Liverpool et Chelsea.

Sa passion pour l’arbitrage lui est venue à l’adolescence. Il a joué au football et à l’âge de 13 ans, il a décidé de tester ce que c’était que de porter le sifflet. Il s’est inscrit à des cours d’arbitrage et a étudié les règles. En 2011, elle est devenue arbitre professionnelle. le Le 28 avril 2019, il a mené son premier match en Ligue 1. Depuis, leur palmarès augmente avec plus de matches en championnat national français, la finale de la Coupe du monde féminine, etc.

Frappart a déjà dirigé 11 rencontres cette saison. Cinq de Ligue 1, deux de Ligue 2, deux de Ligue Europa – dont un contre Grenade-, un de la Ligue des Nations et un autre du classement de cette compétition. Ce soir, il ajoute à son record de service le premier match de Ligue des champions, avec la Juventus Turin et le Dynamo Kyiv comme protagonistes, lors de la cinquième journée de la phase de groupes.

Nicole Petignat, la pionnière en Europe

Bien que Frappart soit la première femme à arbitrer un match de Ligue des champions dans le football masculin, la pionnière de l’arbitrage féminin en Europe a été la Suisse Nicole Petignat. La Suisse a entraîné les matches de qualification de la Coupe UEFA entre 2004 et 2009, devenant ainsi la première femme à le faire.

Un autre des noms féminins de référence dans l’arbitrage est celui de l’Allemande Bibiana Steinhaus, récemment à la retraite et qui a également plusieurs matchs dirigés en Bundesliga allemande sur son dossier de service.

En Espagne, Guadalupe Porras, la référence

Si le football féminin réclame l’attention qu’il mérite, dans le monde de l’arbitrage, les femmes se battent aussi pour leur place. En Espagne, la référence en arbitrage est Guadalupe Porras. La saison dernière, elle a été la première femme à faire partie de l’équipe d’arbitrage dans un match de première division, et dans son histoire, il y a l’un des derbies entre le Real Madrid et l’Atlético de Madrid.

En outre, récemment Porras a été la première femme espagnole à faire partie d’un équipe d’arbitrage dans une compétition masculine internationale. L’arbitre de Badajoz faisait partie de l’équipe arbitrale de Xavier Estrada Fernández lors du match opposant Lask et Ludogorets en Ligue Europa.